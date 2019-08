Si no se hubiese llevado a cabo el fraude en 2006 el país no estaría como está: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado durante su conferencia se prensa matutina en Palacio Nacional sobre el tema de Rosario Robles.

Ante ellos respondió:

“Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no solo por daño personal, porque me robaron la presidencia”.

“Si no se hubiese llevado a cabo el fraude en 2006 no estuviera el país como está, pusieron a Calderón y su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos sin saber el por qué de la inseguridad y la violencia, fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y eso desató está violencia que todavía se padece”, acusó.

“Muertos fosas clandestinas, desaparecidos por el fraude del 2006”, señaló.

“Ni contra ellos, no odiamos ni somos rencorosos, eso no resuelve nada”.

“Inauguremos una nueva etapa”.

“Nada de consigna para afectar a nadie, la Fiscalía es autónoma, eso es lo que querían los conservadores, no sé porque ahora están cambiando de parecer”, indicó.

“¿No hablaban de la autonomía como una opción, que no dependiera del presidente? pues ya existe esa opción”.

“Los responsables de la tragedia son los de arriba, ¿y que era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía a chivos expiatorios, hasta había una campaña para crea el instituto anticorrupción al mismo tiempo que no era delito grave la corrupción, ¿qué no es eso una farsa? 25 años desde Salinas que de pura casualidad se reformó el código penal para que no fuese delito grave la corrupción”

“Este asunto que se aclare y que la fiscalía lo siga atendiendo con libertad”.