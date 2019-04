Seguridad también es promoción turística: AMLO

En materia turística, las prioridades del gobierno son el desarrollo de las zonas marginadas y el combate a la inseguridad.

“Esto es promoción turística, las dos cosas.

“El que vivan bien los trabajadores del sector, que no haya colonias marginadas, que se invierta para que haya bienestar y que se tenga seguridad para conseguir la paz y la tranquilidad; esto es muy importante”, estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, en el marco de la inauguración de la 44 edición del Tianguis Turístico de Acapulco, y en respuesta a los reclamos por la falta de recursos para la promoción turística.

Mientras, ante la demanda de que se canalicen 125 millones de dólares anuales al citado rubro, López Obrador puso el ejemplo de dos empresarios del ramo.

“Para mí, uno de los más importantes de este sector está aquí, Daniel Chávez, que, desde abajo, ha creado un complejo turístico que contribuye a que lleguen divisas del extranjero.

“El otro ejemplo, ofrezco disculpas por anticipado, porque son muchos, es así, de manera espontánea, Juan Antonio Hernández; antes de esta ceremonia informó de la inversión de 2 mil millones de pesos para ampliar este complejo aquí en Acapulco; Aquí hay mucho buenos empresarios que estamos juntos”, puntualizó López Obrador.

Por otra parte, si bien el titular del Ejecutivo ensalzó el respaldo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Policía Federal, lamentó una falta de coordinación de acciones.

“Antes, con todo respeto, la Secretaría de Marina hacía lo que correspondía; la de Defensa igual.

“Hacían su trabajo la Policía Federal, las estatales, las municipales, pero no había coordinación”, hizo notar López Obrador, situación de la que el titular del Ejecutivo federal culpó a pasadas administraciones.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal aseveró que a cuatro meses de iniciado el gobierno que encabeza se ha fortalecido la moneda y se tiene una inflación controlada; “creció la confianza en el consumidor como nunca antes y está creciendo la bolsa y las ganancias en la bolsa de valores, por lo que se está logrando un mayor crecimiento”, puntualizó.

López Obrador añadió que está creciendo la recaudación en contribuciones; “no quiero llamar impuestos; la gente está contribuyendo; estamos ya obteniendo más de lo programado en impuestos; quiere decir que tenemos una economía, en particular una fianza pública sana”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo federal refrendó su compromiso de no aumentar ni crear nuevos impuestos, de que no habrá “gasolinazos” y no se endeudará al país.

Al abundar sobre el particular, aseveró que habrá crecimiento con bienestar y progreso con justicia.

Finalmente, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer que se tiene autonomía y finanzas públicas sanas.