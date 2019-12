Se va a rastrear a dónde fueron sobornos a garcía Luna, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se deber rastrear el destino final del dinero que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, recibió Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, del narcotráfico.

“García Luna va a declarar; se tiene que conocer si hubo dinero de por medio; la acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva.

“Se tiene que demostrar quién recibió ese dinero; a dónde fue ese dinero; cómo se repartió ese dinero; seguirle la pista al dinero y conocer la verdad”, aseguró López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

No obstante, el titular del Ejecutivo federal puso énfasis en la necesidad de no adelantar ningún juicio.

“No podemos nosotros adelantar ningún juicio; tenemos que actuar de manera responsable”, puntualizó López Obrador.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal calificó como la derrota de un régimen autoritario y corrupto la aprehensión de García Luna.

“No puedo adelantar vísperas; no puedo hacer un juicio lapidario, un juicio sumario; no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie; incluso, García Luna es presunto responsable y hay un proceso inicial; no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie; no vamos a fabricarle delitos a nadie.

“Entiendo que piensen que estamos actuando en este caso porque no nos conocen o no quieren reconocer que tenemos autoridad moral, y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto; es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó porque todavía hay quienes insisten e insisten”, refirió López Obrador.