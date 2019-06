Se aferra López Obrador a sus cifras sobre empleo

Pese a ser inquirido por Hugo Páez, Subdirector General de IMPACTO El Diario, sobre una baja de casi 50 por ciento en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras sobre empleo en su conferencia mañanera.

Al abundar sobre la generación de fuentes de trabajo, el titular del Ejecutivo local adujo que no se tomó en cuenta a los beneficiarios de los nuevos programas sociales.

Entre ellos mencionó a 481 mil de “Jóvenes Construyendo el Futuro” inscritos también al Seguro Social y a 200 mil personas del programa “Sembrando Vida”.

En cuanto a la economía, el presidente López Obrador aseguró que va por buen camino y que dará los detalles en su informe del próximo 1 de julio, en el Zócalo capitalino.

“Quiero demostrar, con datos, que está bien la economía, que hay empleos, que están mejorando los salarios; que hay control de inflación, que se está fortaleciendo el peso.

“Espérenme; el primero de julio les vamos a ganar a los tecnócratas; les vamos a demostrar que es mejor nuestra política económica”, expresó tras afirmar que “está mejorando el consumo; está llegando inversión extranjera y evitamos que se impusieran aranceles”.

En opinión del titular del Ejecutivo federal, “si uno ve la prensa pensaría que todo es negativo”, sin embargo, consideró que “las estadísticas se pueden manejar de muchas formas. Entiendo que hay esta polémica porque les vamos a ganar a los tecnócratas, conservadores, porque es mejor nuestra política económica”.

En ese tenor, negó una recesión al aducir que se ha incrementado el consumo y la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque prefirió reservar los datos hasta el 1 de julio, cuando ofrezca un mensaje en el marco del aniversario de la elección presidencial.

Expresó que la democracia es debate y pluralidad, “mensajes de ida y vuelta”, de ahí que dijera respetar la libertad de expresión.

Sin embargo, advirtió que no aceptará los mensajes que no tienen fundamento, si está sesgado o es tendencioso.

Por otro lado, destacó el acuerdo que en días recientes firmó con hombre de negocios, por lo que negó que exista desconfianza por parte del gremio empresarial hacia su administración.

Y atribuyó lo anterior a sus adversarios, a quienes dijo comprender por la presión diaria de cuestionar sus acciones.

Zoé Robledo ‘le hace segunda’

Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) admitió una caída en la generación de empleos en mayo de 2019, destacó que en los primeros cinco meses del actual sexenio se han generado más plazas de trabajo que en los mismos periodos de los tres anteriores gobiernos.

El titular del organismo, Zoé Robledo, afirmó que existe un aumento de 20.79 por ciento (con 303 mil 545 empleos) en los primeros cinco meses de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con los mismos periodos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando, en promedio, se crearon 251 mil 288 plazas.

En conferencia de prensa, dijo que en las cifras de generación de empleos no se consideró a los beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que registra a 481 mil 548 becarios con más de un salario mínimo, que participan como Población Económicamente Activa (PEA) y tienen seguridad social.

Robledo estableció que los becarios son asegurados en la modalidad 32, la cual cubre las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, “seguros de riesgo de trabajo, atención médica, servicio hospitalarios, farmacéutica, partos y prótesis, entre otros”.

De los jóvenes que participan en dicho programa, 259 mil nunca habían sido registrados en el Seguro Social, lo cual es relevante porque al término de un año se les dará un certificado de experiencia laboral que permitirá incorporarlos a la cifra de empleo formal, subrayó.

Sin embargo, más allá de un asunto de seguridad social, dijo, no se puede incluir a esos jóvenes en cifras de empleo temporal o eventual, aunque cuentan con prestaciones incluso superiores a los que podrían estar contratados por asimilados u honorarios.

En el caso del aseguramiento en la modalidad 32 en el IMSS, se refiere a la afiliación en el seguro facultativo, siendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la que absorbe en su totalidad el monto de las cuotas, las que se determinan tomando como base el monto del salario mínimo vigente en la Ciudad de México.

El director del IMSS argumentó que si en el reporte de generación de empleos de los cinco primeros meses de la actual administración se sumaran a los participantes de dicho programa, el resultado sería de 785 mil nuevos empleos, 168 por ciento más en comparación con el periodo de enero a mayo de 2013, y 60.34 por ciento más respecto a mayo de 2018, e incluso 499 por ciento en relación a abril a mayo del año pasado.

Además, sostuvo que en las cifras de empleo dadas a conocer por el IMSS tampoco se está considerando a quienes trabajan en aplicaciones y plataformas digitales de autoempleo, como Uber, que tienen un ingreso, pero no cuentan con seguridad social ni cotizan.

Robledo comentó que mayo siempre es un mes complicado para la creación de empleos, lo que se puede explicar con la baja en contrataciones de trabajadores en el campo debido al cierre del ciclo agrícola; el pago de utilidades, que es cuando las empresas reclutan a pocas personas, y el propio cambio de administración.

“No en mayo, sino en muchos mayos, siempre ha habido esta disminución en el crecimiento del empleo generalizado, sobre todo en el primer año de una administración, y nuestros ciclos económicos están muy asociados a los ciclos del cambio de gobierno, generalmente; eso no es nuevo; así ha sido desde hace ya varios sexenios”, hizo notar.

En este sentido, el director del Seguro Social rechazó que se trate de un desplome en la creación de empleos de 88 por ciento, como afirman algunos medios periodísticos.

“Éste número de 3 mil no necesariamente representa esta cifra de se desplomó el empleo en 88 por ciento; esa es la cifra que a mí me preocupa porque esa cifra parece más alarmante cuando no necesariamente está comparando cosas que se pueden comparar”, dijo.

Y que si bien hay una desaceleración del empleo motivada por los fenómenos explicados, el Producto Interno Bruto (PIB) no ha caído y, por el contrario, hay una tasa de crecimiento.