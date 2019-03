Reunión con Kushner fue normal, tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier acto: AMLO

"México con todo respeto no es Brasil (...)nosotros por razones de geopolítica tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con EU"

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana sobre la polémica que causó la reunión con el yerno de Trump, Jared Kushner, en casa del empresario Bernardo Gómez.

“Nos reunimos en casa de un amigo común. Se logró que los horarios coincidieran. Lo hicimos así porque lo consideramos normal. Cenamos, no fue una reunión rígida”

“Así se dieron las circunstancias, a lo mejor en otra ocasión me voy a reunir con alguien en casa de un periodista, un amigo periodista, un campesino, un maestro; hay también la coincidencia de que se tiene amistad entre las partes, fue en ese ambiente de amistad, nos sentimos cómodos”, aseguró.

“Yo soy respetuoso de la investidura presidencial, si fuese yo a hacer algo indigno, no podría reunirme en ningún lado, pero yo tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier acto”, señaló.

“Hay celos y sentimientos yo los entiendo, pero ya abrazos y amor y paz”.

“La cuarta transformación también implica la reconciliación histórica”.

“Lo importante es que se mantiene con el gobierno de EU una relación de amistad, no puedo explicar todo lo que significa tener una relación de amistad y respeto mutuo”.

“México con todo respeto no es Brasil no es Italia, Italia es Roma y Roma fue durante mucho tiempo la cuna de la civilización occidental, como Grecia , pero nosotros por razones de geopolítica tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con EU somos vecinos a eso me refiero”.

“Viven 24 millones de mexicanos en EU tenemos estrechas relaciones económicas y comerciales, compartimos historias de confrontación y momentos de amistad, es una relación equivalente a la relación que debemos tener con nuestra América”, dijo el mandatario.

“Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo por eso este encuentro y vamos a seguir dialogando”.

“No fue en lo oscurito fue público, se informó al terminar la reunión”.

“No fue un encuentro formal ,acartonado fue una plática abierta”, señaló.