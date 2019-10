Respetamos críticas a decisiones del gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que puede haber opiniones a favor y en contra de la actuación de su gobierno, particularmente en el caso del operativo para capturar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Sinaloa, y que es respetuoso de esas posturas pues en la democracia hay divergencias.

“Puede ser que conservadores, los que no quieren el cambio estén descontentos y expresen nuestras fallas y critiquen, y es hasta legítimo, pero no pasa a más”, expresó luego de que un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) opinó que actualmente en México la sociedad está polarizada políticamente.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal indicó que el general Carlos Gaytán Ochoa, quien hizo esas declaraciones en días pasados en un desayuno encabezado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, puede expresarse al igual que cualquier persona.

“Está en su derecho de no estar de acuerdo y expresarse. No pasa de eso, de puntos de vista diferentes y lo demás entra en el terreno de las especulaciones”, dijo López Obrador y agregó que las divergencias son parte de los nuevos tiempos, donde incluso los expresidentes del país, que antes terminaban su mandato y se retiraban, “ahora hablan todos los días”.

“Ya es otra cosa, entonces no nos preocupa eso, lo más importantes es que ahora no dominan la cúpula de poder, ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importantes que sea, de alto rango en lo militar o político, no es más que otro ciudadano, ahora contamos todos”, enfatizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que ahora su gobierno apuesta a consolidar la democracia, para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma de gobernar se pueda aplicar la revocación de mandato, “pero mientras se lleva a cabo somos libres de expresarnos”, dijo.

Respecto al general, el mandatario federal refirió que éste fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, por lo que consideró que su opinión es entendible.