Qué sería de mí ante la difamación y calumnias del Reforma, sin las benditas redes sociales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López obrador durante su conferencia de prensa que hay algunos medios de comunicación que editorializan la información, sin embargo existen las ‘benditas redes sociales’ y asegura en su gobierno todo tienen libertad de expresión.

“Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo”.

“No es fácil terminar con 36 años de un modelo económico con una política de saqueo”.

“El neoliberalismo es sinónimo de corrupción, hasta donde llegó la enajenación que se hablaba de privatizar de manera normal”.

“Eso ya no existe y ofrezco disculpas por lo que significa aplicar una nueva política económica”, mencionó.

“Aunque rechine va la transformación”

“Hay muchos cambios pero suele no contextualizarse, se editorializa el Reforma editorializa y siempre están en contra de nosotros, pero no contextualizan”

“Yo hablé que en 14 años el presidente Juárez cambió 30 veces de secretario de hacienda porque era una transformación”

“En términos políticos, nuestros adversarios piensan que agarrando temas en contra de nosotros, temas como Lomelí, Urzúa, la recesión económica, el aeropuerto, quieren que nos enganchemos en eso, no, estamos buscando la transformación del país y estamos conscientes que hay una oposición una prensa fifí”

“De 100 columnistas 95 en contra”

“Afortunadamente existen las benditas redes sociales, imaginense tener el cuestionamiento y la difamación constante del Reforma sin las redes sociales, ahora no”

“Hablaba yo la vez pasada del financiero”

“Decía yo que era mejor el Financiero que el Financial Times y al día siguiente el Financiero se lanza con una nota de que corríamos a los médicos mexicanos para contratar médicos cubanos, está bien la polémica eso no se había presentado”

“Antes no se podía tocar al intocable, pero también no se podía hacer un cuestionamiento a los medios, no, todos somos libres, nada más respetarnos no hay más que eso”.