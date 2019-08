Que los ambiciosos vulgares se vayan al ‘carajo’, reitera López Obrador

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado respecto a lo dicho en la en la reunión con legisladores de Morena el día de ayer.

“Hace poco me encontré la definición de el carajo, o al carajo y no es tan fea…”

“Tiene que ver con la navegación, con el mar, a los marineros cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto que se conocía como el carajo”, explicó.

“Vete al carajo, es vete a la canastilla, no es ninguna grosería”.

“El que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, eso fue lo que dije ayer, ya”, reiteró el mandatario.

“Es de aplicación universal”.