Que asuma EU su responsabilidad por ataque en El Paso: AMLO

TUXPAN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos todavía tiene tiempo de rectificar y cambiar las normas sobre el uso de armas, amén de pedir que las autoridades de ese país que asuman su responsabilidad en el caso de la masacre ocurrida en El Paso, Texas.

“Con firmeza estamos pidiendo que se castigue a los responsables y que las autoridades asuman también la responsabilidad en el caso, de que se estén permitiendo excesos, como, por ejemplo, el uso indiscriminado de las armas, porque eso no está bien”, subrayó el mandatario.

Durante su mensaje en diálogo con personal del Hospital de Tuxpan, Michoacán, reconoció que “no somos nadie para recomendar lo que tienen que hacer otros gobiernos, pero en México hay control sobre el manejo de las armas”.

Ello, luego del tiroteo en el que murieron siete mexicanos y siete más resultaron heridos.

“en otros países es como comprar cualquier mercancía; no hay control y eso daña mucho, afecta mucho; todavía es tiempo de rectificar, de cambiar esas normas. Desde luego, nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen otros gobiernos porque el respeto al derecho ajeno es la paz “, indicó.

El titular del Ejecutivo federal recalcó que México no se va a inmiscuir en la vida interna de otros países “porque no queremos que se inmiscuyan en los asuntos que sólo corresponde resolver a los mexicanos”, al tiempo de convocar a la fraternidad; “tenemos que convocar al amor, sobre todo el amor al prójimo y a la paz, no a la violencia”, refirió.

Acompañado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostuvo que los hechos en los que fallecieron 20 personas “tienen que ver con circunstancias especiales que tienen que ver con el odio, la fobia, desequilibrios que se van originando y que causan mucho daño”.

“Tenemos que ir convenciendo que no se resuelve nada con la violencia y no se resuelve nada con lo que se conoce como xenofobia, el odio al extranjero, el odio al migrante; eso no resuelve el problema; lo que resuelve el problema es la fraternidad universal, el que no estemos pensando sólo en las fronteras; que estemos pensando en la justicia, en la solidaridad, en el amor al prójimo”, aseveró.