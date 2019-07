Presuntos secuestradores no estaban oficialmente en la GN: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el reporte de secuestradores en la GN, a lo que respondió que:

“Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la GN, pero iban a pasar. Lo importante es que esos delitos no se toleran, no hay impunidad”, aseguró.

“De los detenidos, tres de ellos militares un civil y hay dos o tres prófugos, ya se les está buscando”, señaló.

“Lo importante es que me informan y me dicen ya estamos actuando y es cierto, tenemos la información de que se está actuando”.

“No quiere decir que lo celebre, pero si es para mí importante el que no se proteja ni se oculte nada”.

“El comportamiento del secretario de la Defensa fue de rectitud y honestidad, nada de impunidad, habrá castigo ejemplar, lo que establece la ley, pero deben de ser castigados”.

“El servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es debe ser castigado con más severidad”.

“Oficialmente no estaban en la GN”.