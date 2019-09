Podría pedir renuncia a Mireles, pero mejor que pida disculpa: AMLO

"Puede ser que, si no hay denuncia o no hay quien lo resuelva, que sí existe, entonces yo antes de pedir la renuncia le diría que ofreciera públicamente disculpas", indicó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las expresiones dichas por el Doctor José Manuel Mireles pues se consideran un acto de violencia contra la mujer.

También se le cuestionó sobre si ante estos actos se le pedirá su renuncia al cargo como subdelegado del ISSSTE, a lo que el mandatario respondió:

“Hay que ver si existen denuncia por estas expresiones y que la autoridad atienda”

“Tenemos que ser respetuosos en general y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas, en todo sentido, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, no corresponde, no solo a nuestro gobierno sino a lo que somos como sociedad”, señaló.

“Si hay denuncias que la autoridad competente resuelva, hay un procedimiento legal”.

“Puede ser que, si no hay denuncia o no hay quien lo resuelva, que sí existe, entonces yo antes de pedir la renuncia le diría que ofreciera públicamente disculpas”, indicó el mandatario.

“Vamos a pedirle que desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, sino de hacer el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y todos los seres humanos”.

“Podría pedirle la renuncia pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar”.