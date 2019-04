Nunca me he reunido con Gertz Manero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia de prensa matutina que no se ha reunido con Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

“Yo no hablo con el fiscal, lo saludé en un acto, pero desde que lo nombraron nunca me he reunido con él, yo creo que ya lleva como dos meses y no me he reunido ni he hablado por teléfono con él, con el fiscal, porque es independiente”señaló.

“Lo que estamos planteando es que todos los asuntos que tienen que ver con la fiscalía se deben atender”.

“Y con el poder judicial lo mismo, no hay autorización de nadie para ir a pedir favores a jueces, magistrados y ministros”.

“Yo espero que se limpie el Poder Judicial. Que los jueces actúen con apego a la ley y no sean corruptos”, indicó.