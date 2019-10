No vamos a modificar la política de seguridad: AMLO

"No vamos a apostar a la guerra, a la violencia, al exterminio y le pedimos a todos los mexicanos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que ese no es el camino, no es vida", mencionó el mandatario

l presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que no cambiará la política de seguridad del Gobierno Federal, pese a los llamados de la oposición a que así sea.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que el Gobierno no puede provocar matanzas ni muerte de población civil en el marco del combate al crimen organizado, y criticó a administraciones anteriores que actuaron de esa forma.

“No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Solo con altas dosis de relajantes porque eso es muy fuerte. Nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia”, señaló.

“Los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos pensaban de esa manera, fascistoides, ayuda mucho todo esto para decir a ver que no hay otra manera de enfrentar el problema de la inseguridad, claro que si”.

“No vamos a modificar la política en materia de seguridad, no vamos a apostar a la guerra, a la violencia, al exterminio y le pedimos a todos los mexicanos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que ese no es el camino, no es vida, no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices”, expresó el mandatario.