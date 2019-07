No tuve nada que ver con ampliación de mandato en BC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que prefiere no opinar sobre el tema de la ampliación de mandato en Baja California, para no dar pie a las malas interpretaciones, pues este asunto le corresponde al Congreso de la entidad, y él no tuvo nada que ver en esa decisión validada la víspera.

Tras señalar que en este asunto no se ha informado de manera adecuada, ya que no solo votaron a favor los diputados de Morena, sino también los de la oposición, López Obrador pidió en su conferencia de prensa matutina no involucrarlo en este tema pues “no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”.

“Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo este cuestionamiento por el asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión”.

Además dijo desconocer cómo está conformado el Congreso.

“No estaba enterado, tache para mí”, ante esto uno de los reporteros presentes le informó cómo se conforma el congreso:

12- PAN

5- PRI

3- MORENA

1- MC

1- PT

3 -Independientes

En este marco mencionó que los conservadores acusan que no quiere certificar la firma del documento por el que se comprometió a la no reelección, sin embargo, al mostrar el documento informó que mañana la certificará frente a notario público, por lo que pidió a los opositores aprobar la iniciativa de revocación de mandato.