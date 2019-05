No somos indispensables, ni el presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por las recientes renuncias en su gobierno y mandó un mensaje a los servidores de la 4T e indicó que deben poner el ejemplo y portarse bien.

“Somos servidores públicos el único jefe que tenemos es el pueblo”.

“Si no estamos a gusto sirviéndole al pueblo o no les estamos sirviendo bien, pues hay quienes quieren ayudar en la tarea de transformación, no somos indispensables, ni el presidente”

“Por eso la revocación de mandato, el pueblo tiene ahora las riendas del poder en sus manos”.

“Tenemos que portarnos bien todos y dar el ejemplo los servidores públicos, somos los más obligados a actuar con rectitud y no sabemos qué nos depara el destino, no vamos a ser eternos, hay que aprovechar el tiempo para esta transformación”.

Informó que podrían darse más renuncias en el gabinete presidencial por cuestiones de Paridad de Género.