No solicitaremos créditos, no endeudaré al país: Amlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la visita de la la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde a México y si tenía que ver con cuestiones financieras para el país.

“No le debemos nada madame Lagarde, ella viene a conocer México, le gusta mucho México”, señaló el titular de la SHCP.

“Nosotros no le debemos un quinto al FMI, al contrario el FMI nos considera tan solventes que somo probablemente uno de los países al que nos dice, si necesitas dinero dime”.

“Tenemos abierta una línea de crédito de 75 mil millones de dólares”, aseguró.

“Viene a saludar y a un evento de mujeres”.

“Es probable que se de un encuentro, yo voy a escuchar, ella es bien recibida sin que tengamos ningún problema”, indicó Andrés Manuel López Obrador .

“No hay que decir de esta agua no hay que beber porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros, va bien la economía nacional”.