No protejo a nadie, lo saben mis hijos, esposa, amigos y compadres: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posible participación de Don Miguel Rincón y si su cercanía no afectaría su posible participación en la licitación de libros de texto.

“No sabía que estaba participando, si legalmente está impedido no podría participar”

“Si legalmente no tiene problema podría participar”, indicó.

“Yo no protejo a nadie, ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos, ni de mis familiares”

“Lo dije el día que tomé posesión, solo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero no me responsabilizo de la actitud o desempeño de mis hijos ni de mi esposa, de nadie de mi familia”

“No protejo a nadie, estoy inventariado, yo me debo al pueblo”, aseguró.