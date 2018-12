No proteger a quienes los violen compromiso de AMLO en materia de derechos humanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su administración promoverá la defensa a los derechos humanos y que no se protegerá a aquellos que los violen, además de que “se acabó” la etapa en que los poderes Legislativo y Judicial estaban subordinados al Ejecutivo.

Al encabezar la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al jurista Héctor Fix Zamudio, hizo el compromiso, por convicción, de que el Ejecutivo federal no va a promover violaciones de derechos humanos; no va a proteger a quienes violen los derechos humanos; “vamos a aceptar y cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a respetar su autonomía”, refirió.

“Vamos a hacer realidad el Estado de derecho; no va a haber, ya, Estado de chueco; Estado de derecho, que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes”, dijo.

En el acto, realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se termina la vieja “práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma, para violarse en el fondo; se termina la vieja práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, y el Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados; eso se acabó”.

Sostuvo que se convertirá en realidad el principio de los liberales del siglo XIX: “Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”.

En ese tenor, recordó que se envió una iniciativa de ley para reformar el Artículo 108 constitucional y quitar el fuero al Presidente.

Explicó que de esa manera se podrá juzgar al Presidente, por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano; “se va a poder juzgar al Presidente en funciones; se acaban los fueros; se acaban los privilegios; es una etapa nueva, y es también muy satisfactorio poder decirles que ya la corrupción se convierte en delito grave”.

En el acto, en donde Héctor Fix-Zamudio y Tita Radilla fueron reconocidos, sostuvo que lo ya expuesto es parte de los cambios que ya se están poniendo en práctica; “desde luego, hay diferencias, hay discrepancias, pero nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir; decía el presidente Juárez: Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”.

Además, celebró que a través del tiempo se haya consolidado la CNDH, “a pesar de los pesares, sobre todo de lo que se ha padecido en los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en esta crisis que tanto dolor ha producido al pueblo de México”.

Enfatizó que se debe proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos, y que “vengo de la lucha por la justicia; vengo de la oposición; así llegué a este cargo y recuerdo que todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Al hacer alusión a Fix Zamudio, Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, recordó que en su momento declinóla invitación a dirigir el instituto electoral.

“Dijo que no podía, que tenía compromisos con la universidad; me llamó mucho la atención porque ustedes saben que es muy difícil el que en un sistema político como el nuestro, que, afortunadamente, está cambiando, la gente diga no; siempre dicen sí, y el hecho de que el maestro haya dicho no, lo distingue”, puntualizó.

‘SE ECHA CAFÉ’ EN TIENDA DE CONVENIENCIA

Cual ciudadano normal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue captado comprando un café en una tienda de conveniencia.

El episodio en referencia tuvo lugar en Nayarit, donde el titular del Ejecutivo federal anunció acciones para apoyar a las personas que resultaron afectadas por paso el huracán “Willa”.

En la tienda de conveniencia, el Presidente López Obrador se tomó fotografías con cajero y empleados.

MINIMIZA EJECUCIONES Y ‘LEVANTONES’

Si bien se reportaron ejecuciones y “levantones” en cifras de escándalo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta de una disminución en delitos que se denuncian, en donde no hay cifra negra, sobre todo en el caso de homicidios.

Ello, dijo el titular del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina, respecto a la última semana del pasado gobierno federal.

Sin embargo, López Obrador aseveró que no es su intención echar las campanas a vuelo.

“No vamos a actuar de manera triunfalista; se trabajará, de manera permanente, para garantizar la paz y la seguridad en el país, además de que se atienden los casos de feminicidios y se actuará en la protección a las mujeres”, puntualizó.