No negocio campañas, hago mi trabajo: Peña

El Presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que como titular del Ejecutivo federal está dedicado a trabajar y a cerrar bien su administración, y que el tema de los candidatos y sus campañas “corren en otro camino”.

En ese sentido negó que algún candidato se haya acercado a él, pues “nadie negocia conmigo, yo soy Presidente”, subrayó.

“Yo soy Presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien la administración”, respondió a las preguntas hechas por los reporteros, al término de la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda Infonavit 2018.

Por otra parte, sobre la reunión que sostuvo con legisladores, rechazó que el encuentro haya sido para darles instrucciones, y apuntó que fue para agradecerles el apoyo que dieron a diversas iniciativas que envió al Congreso de la Unión.

“Fue la razón de acompañarles a dos convivencias que ellos tuvieron; dos de mi partido y otras fuerzas aliadas, de hacerles mi reconocimiento y gratitud por el apoyo que hicieron a distintas iniciativas que fueron enviados desde el Ejecutivo y que ellos respaldaron y apoyaron. Esa fue la razón de reunirme con ellos”, indicó.

FALSO QUE HUBIERA NEGOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CON PEÑA NIETO: VOCERO

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, rechazó que empresarios se hayan reunido con el Presidente Peña Nieto para negociación alguna en temas electorales.

En sesión de preguntas y respuestas luego de que el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, dio a conocer los avances alcanzados en materia de Protección Civil subrayó: “Pues ‘fake news’ otra vez, no hubo tal solicitud y por supuesto al no haber una solicitud pues no hubo una respuesta”.

ANAYA NIEGA PRESIÓN A EMPRESARIOS Y DESCARTA UNA ALIANZA CON EL PRI

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, insistió que su proyecto representa un cambio y que por ello está llamando al voto útil, aunque negó que se esté presionando a los empresarios a su favor.

Sobre una posible alianza con el PRI, como se dejó entrever en la reunión con empresarios de Citibanamex, incluso en el marco de los gobiernos de coalición, afirmó que lo ideal es ganar mayoría con los partidos que integran el Frente y si eso no se puede, no ve una alianza con el PRI.

El panista aseguró que el país tiene varios déficits en materia de seguridad, economía e impunidad, para los que tiene algunas ideas.

“Yo no aspiro a ser presidente de México para administrar la mediocridad”, afirmó este miércoles ante miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Comentó que la gente no quiere que siga gobernando quien ahorita está gobernando.

El abanderado del PAN, PRD y MC sugirió en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión que se cambie el modelo de comunicación política porque la gran cantidad de spots ya no funciona.

En materia económica se pronunció a favor de las zonas económicas especiales para empatar el crecimiento entre las regiones, en la creación de un Consejo Fiscal y para hacer un reajuste del gasto.

Señaló que para ellos se deben concentrar esfuerzos infraestructura, educación y salud, además de que se generar certidumbre para las inversiones tanto públicas como privadas.

Sobre seguridad, comentó que está en favor de hacer una reforma a la Ley de Seguridad Interior y de fortalecer y duplicar a las fuerzas policiales.

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL NIEGA COMPLOT CONTRA LÓPEZ OBRADOR

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, negó que en el sector privado exista un complot para hacer un frente contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Los empresarios no estamos en complot ni en una estrategia oculta. Esas son posiciones de campaña”, enfatizó el líder empresarial en conferencia de prensa.

Dejó en claro que los empresarios del país no tienen candidato y mucho menos impulsan la plataforma de un partido político, pues este sector ha sostenido diálogos públicos y privados con todos los contendientes al cargo de elección popular.

“Estamos en la discusión de un México que creemos que conviene para los mexicanos, un México abierto, libre, democrático y competitivo que nos permita generar empleos. Es lo que nosotros sabemos hacer”, remarcó.

“Nosotros discutimos con seriedad cuál es el futuro de nación y proponemos lo que vemos lo mejor para el país y en el diálogo construimos. Construir significa proponer y también señalar en dónde no estamos de acuerdo”, argumentó el dirigente empresarial.

Castañón Castañón insistió en que los empresarios demandan a los partidos políticos y candidatos la mejor estrategia para el futuro del país, a fin de convencer al electorado durante los 60 días restantes para realizar las elecciones.

“No sólo con soluciones mágicas y enunciados nos quieran convencer. Queremos discutir a fondo”, manifestó el presidente del CCE, quien confió en que las autoridades electorales determinen un resultado confiable el próximo 1 de julio.

Esto porque, añadió, los empresarios están preocupados por los discursos de polarización y todas aquellas iniciativas que violen el Estado de Derecho y atenten contra el orden institucional. “Lo condenamos expresamente”, añadió.