No me van a ‘cucar’ con el EZLN, dice el presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “así actúa el conservadurismo”, luego que el periódico Reforma publicara que en el primer mes del nuevo gobierno, ejecuciones crecen 65 por ciento.

Durante su conferencia de prensa matutina, al preguntarle sobre los señalamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respecto a la construcción del Tren Maya, presidente manifestó su respeto a los planes, programas y decisiones del movimiento zapatista, ya que en el país no hay represión ni censura, “están en su derecho de expresarse y manifestarse”.

López Obrador abundó que quien califica es el ciudadano, por lo que “no vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación, puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”.

“Y tampoco me va a cucar. Nadie me va a cucar. No es como antes en el recreo de ‘¿Ya ves cómo te dijo? A que no le quitas la basurita’, o ‘eso sí calienta’. Pues no, hay mucho frío ahorita. No vamos a caer en ninguna provocación, o sea, esa es mi respuesta”, declaró el Ejecutivo.

En este sentido, el Ejecutivo federal explicó que la crisis de México, es el adversario a vencer, y se enfrentará todos los días, “a eso estoy ocupado”, por lo que “aunque quieran confrontarlos no habrá respuesta”, si bien habrá debate sobre la situación del país.

Tras comentar que no le preocupa que se opongan a sus proyectos, abundó que afortunadamente cuenta con el respaldo ciudadano, aunque se escuchará a todos los mexicanos y se dará preferencia a los pobres.

“No vamos a caer en ninguna provocación… Sencillamente todos tenemos derecho a manifestarnos y somos respetuosos del derecho a disentir”, reiteró al aclarar que están abiertos al diálogo, por lo que se harán consultas ciudadanas, para lo cual solo espera la reforma al artículo 35 de la Constitución.

“No tengo yo diferencias con los dirigentes sociales, no tengo diferencias con Marcos. No tengo diferencias con los dirigentes del sector empresarial, no tengo diferencias así de pleito personal, de odio, mucho menos con los conservadores. Sí les digo sus cosas, porque creen ellos que tienen el derecho nada más a estar cuestionando y que nadie les diga nada”, agregó.

Por otro lado, López Obrador se refirió al optimismo que tiene para este año que inicia, toda vez que hay condiciones para conseguir que la economía del país mejore y crezca, para que se generen empleos, haya mejores salarios, se garantice el derecho a la educación, a la salud y que se consiga la paz en el país.

En ese sentido, el mandatario federal añadió que aspira que en México se logren empleos, se reduzca la migración y haya crecimiento con equilibrio, sin inflación, sin devaluación, para conseguir tranquilidad.

Destacó que a un mes y dos días de su administración, ya iniciaron los cambios y se ha ido avanzando, pues existen equilibrios macroeconómicos, se ha fortalecido el peso, la Bolsa de Valores se mantiene estable, a pesar de que las bolsas en otros países han tenido dificultad.

Al referirse al tema de la gasolina, reiteró que su precio no aumentará en términos reales, y en el peor de los casos, si se presenta un incremento será acorde con la inflación, “si fuese así, estaríamos hablando como de 40 centavos al año ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación de 3.5, 3.4 en el año”.

Indicó que se investiga el motivo del desabasto de gasolina en 70 estaciones de distribución en Michoacán, principalmente, pero afirmó que hoy se estabiliza la situación, pues “tiene que ver también con el sistema de transporte del combustible, que ahora se hace más con pipas y como tuvo que ver con el fin de año, puede atribuirse a eso”.

En su conferencia, el presidente lamentó la muerte del presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, “me dolió mucho, me entristeció el asesinato del presidente municipal de Tlaxiaco, que lo conocí” y ya habló con la esposa del alcalde y le externó su pésame

Abundó que también habló con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para actuar con celeridad, además de que dijo tener conocimiento de que se detuvo a un agresor, y se realizan las investigaciones.

López Obrador adelantó que mañana jueves darán a conocer el avance de la investigación de las causas que originaron la caída del helicóptero en Puebla, donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.