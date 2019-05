No me hago responsable de ningún miembro de mi familia, solo de Jesús Ernesto: AMLO

Al ser cuestionado sobre la libertad de prensa y los beneficiarios políticos de quienes silencian periodistas,el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió:

“Tú editorializaste, porque das por un hecho que estamos protegiendo a un presunto delincuente (por el caso de la agresión y muerte de periodista), y eso no es cierto, no protegemos a nadie”, respondió a un periodista durante la “mañanera”.

“Nosotros nos vamos a hacer cargo de que no haya impunidad, yo tomé posesión como presidente y dije que solo me hacía responsable de Jesús Ernesto, mi hijo pequeño, porque es menor de edad, pero no me hago responsable de ningún miembro de mi familia”, aseguró el mandatario.

“Cuando un yerno de Juárez maltrató a un juez y el juez se quejó con Juárez, la respuesta fue: ¿y que espera para hacer justicia?”.

“Yo no voy a proteger a nadie, sea quien sea, yo estoy aquí porque el pueblo me dio su apoyo para llevar a cambio una transformación, no estoy aquí por la parafernalia del poder por ser presidente, por el cargo”, señaló.

“Estoy aquí porque tengo la encomienda de transformar al país”.

“No tengo partido, sindicato, medio de comunicación preferido, mucho menos grupo de interés creado”, aseguró.

“No es un asunto electoral, esto enrarece siempre el ambiente”.