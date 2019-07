El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en Palacio Nacional sobre la decisión de Yeidckol Polevnsky de tomar avión privado a Tamaulipas.

“Es un asunto de partido; eso no tiene que ver con el gobierno, ya no me carguen todo”

“Es una decisión de los partidos, en el gobierno está completamente prohibido yo no estoy ahora en actividad partidista y también no me carguen todo porque ya tengo con estar pendiente de los asuntos públicos me refiero a mis tareas”, mencionó.