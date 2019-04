No hay lista negra de periodistas, a nadie instruyo para ver quién se pasa: AMLO

A pregunta del coordinador editorial de Impacto El Diario, Roberto Cruz, respecto a lo dicho semanas atrás a la prensa y la polémica sobre la frase de “Nos pasen, porque no soy yo, es la gente”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no es atentar contra la libertad de expresión y pidió a los que opinan que se haga con respeto.

“Este movimiento está apoyado por millones de mexicanos, no es conmigo”

“Esta transformación no depende de un solo hombre, es una transformación que estamos llevando a cabo muchos, cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, los que nos están escuchando responden”.

“A eso me refiero de que no me estén viendo solo a mí, ni modo que yo me haga responsable de la opinión de quienes participan en este movimiento de transformación”, señaló el mandatario.

“A nadie instruyo de -a ver este periodista se pasa, fulano de tal y ayúdenme a ponerlo en su lugar-, eso nunca lo que hecho, jamás, yo sí le puedo decir al periodista, como al que inventó que tenía una residencia en Michoacán, y resulta que era una mentira”

“Y yo contesté que sí tenían la información y era cierta, yo renuncio como dirigente, pero si no es cierto le pido que él si puede, deje su oficio”.

“Pero es distinto a que azucemos o haya una lista negra, no hace falta, además son muchos, me llevaría bastante tiempo”, subrayó.

“Además hay muchos bots en las redes, es una perdedera de tiempo no sirve eso”.

“Ahí deberían de intervenir Twitter y Face”.

“Podemos tener diferencias con el Reforma y aprovechan el viaje los de otra facción conservadora para confrontar más, echa a andar dispositivos en contra de un periódico para cargarnos a nosotros la culpa, eso puede también estar pasando”

“Y no dudo que simpatizantes nuestros respondan y nos defienden yo lo que les pido es que se haga con respeto, que se argumente”.