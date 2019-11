No habrá golpe de estado: AMLO

A través de su cuenta de twitter, el Presidente López Obrador negó que pudiera sufrir un golpe de Estado” y afirmó que los “conservadores y sus halcones” están equivocados si piensan que podría ser víctima de un magnicidio, como lo fue Francisco Madero.

Sin compararse con el Apóstol de la Democracia, escribió:

“¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara”, escribió en sus redes.

Añadió: “Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.

En México, concluyó, “no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo «Las ranas pidiendo rey»”