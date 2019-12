No estamos aprovechando circunstancias para atacar a Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no sabe si el caso de García Luna llegará hasta Felipe Calderón pues el proceso apenas está iniciando. “Hay que esperar a ver qué va a declarar García Luna, cómo se va a defender, qué testigos se presentarán”.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país, porque todo esto comenzó con el fraude electoral sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos y no le deseamos mal a nadie, no hago leña del árbol caído, será la justicia la encargada de resolver este asunto”.

“No puedo hacer un juicio lapidario ni condenar a nadie inclusive García Luna es presunto responsable de delito, nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie”

“Lo cierto es que es un elemento de prueba de que es una derrota a un régimen autoritario y corrupto, que ese modelo fracasó”.