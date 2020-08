No descarta AMLO hacer la solicitud para consulta contra ex presidentes

Si bien aseguró que tendrá que fundamentarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó hacer la solicitud para la consulta contra los ex titulares del Ejecutivo federal.

Ello, en caso de que no se consigan las firmas necesarias para el ejercicio o los legisladores no se pongan de acuerdo sobre el mismo.

“Entonces, yo me voy a esperar hasta ver si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario; por qué lo voy a hacer; si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo.

“Y, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo.

“Entonces, se hace la solicitud; si la Corte dice que es constitucional la consulta, va al INE y se le pregunta al pueblo”, puntualizó