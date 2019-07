No aumentarán impuestos ni deuda pública el próximo año: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el próximo año no habrá incremento de impuestos ni creación de nuevos, además de que no aumentará la deuda pública del país por segundo año consecutivo.

“¿Qué hacían en el viejo régimen?, siempre la recomendación era que tenían que apretarse el cinturón, siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón, ahora el que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno, nada de derroche, nada de lujos”.

“Esa es la austeridad”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que para el presupuesto del próximo año se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear más.

“No va a haber problema, lo prioritario va a tener recursos, vamosa rescatar a Pemex para producir petróleo refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo periodo del gobierno, si la gente apoya que yo continúe, en los últimos 3 años de gobierno vamos a tener petróleo para impulsar actividades productivas”

“Les puedo decir que para el presupuesto del año próximo se mantiene el compromiso de no crear impuestos, no va a haber aumentos en los precios de gasolinas diésel gas, energía eléctrica en términos reales, es más les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda, por segundo año”, aseguró el mandatario.

López Obrador aseveró que esas son directrices que se van a presentar el próximo 8 de septiembre cuando su gobierno entregará el proyecto de presupuesto de 2020, “no hay por qué tener preocupación”, expresó al mencionar que el gobierno estaba excedido en gastos,.