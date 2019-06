Niega AMLO confrontación con empresarios por cancelación de rondas petroleras

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar -presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información… No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos”, expresó López Obrador.