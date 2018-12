Ni voy a ceder, ni voy a ser rehén de nadie: AMLO

“Así no se hacen las cosas. Se protesta en las plazas públicas, yo lo hice mucho tiempo, pero nunca fui a la casa de un servidor público”, dijo el mandatario

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, afirmó que no le asustan las protestas, pues durante muchos años fue opositor, sin embargo, aclaró que nunca se manifestó en la casa de un servidor público.

“Así no se hacen las cosas. Se protesta en las plazas públicas, yo lo hice mucho tiempo, pero nunca fui a la casa de un servidor público”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina después de informar que ayer inconformes protestaron afuera de su domicilio.

De acuerdo con información de Grupo Fórmula, el presidente dijo que al ver al grupo de manifestantes, su equipo le sugirió entrar a su casa por la puerta de atrás, pero él se negó y entró caminando por la puerta principal como de costumbre.

Recordó los “moches” que se daban en los gobiernos anteriores, los cuales se acabaron en su administración y señaló que las protestas actuales se deben al recorte presupuestal, y advirtió que él no va a ceder.

“Aunque me impidan entrar a mi casa no voy a ceder, no voy a ser rehén de nadie“, señaló.