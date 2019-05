Muy buena la reunión con la CNTE: AMLO

"No se puede decir que sea propiamente un pliego petitorio, ellos así lo expresaron, pero quedamos en volver a reunirnos el lunes próximo a las 05:00 de la tarde"

Al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, el mandatario respondió:

“Fue muy buena reunión, se puso por delante el compromiso de dialogar y llegar a acuerdos”.

“Me presentaron un documento, hice el compromiso de que lo voy a responder puntualmente”.

“No se puede decir que sea propiamente un pliego petitorio, ellos así lo expresaron, pero quedamos en volver a reunirnos el lunes próximo a las 05:00 de la tarde”.

“Claro que hay diferencias, es normal, nada más respetarnos, pero muy bien la reunión del día de ayer”.

“No van a pedir nada que no sea injusto. Todo se va a resolver, no hay diferencias de fondo”, aseguró.

“Me gustaría que si ellos no les entregaron el documento, no lo voy a hacer yo, voy a preguntarles si aceptan que les dé a conocer el documento que me presentaron y el escrito que yo voy a contestar ”

“Las puertas de este palacio están abiertas para la CNTE el SNTE y todas las organizaciones”.