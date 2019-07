Mi angustia, mi ansia es el tiempo, pero estoy al cien: AMLO

En víspera del aniversario 70 de IMPACTO LA REVISTA, el coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz, cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su estado de salud.

¿No existe una alerta ante el no descanso? ¿Existe un ‘plan B’ para seguir con el mismo ritmo de trabajo?, cuestionó esta casa editorial al mandatario. Ello luego de que admitió que padecía hipertensión.

Ante esto el presidente López Obrador respondió que:

“Yo estoy muy bien de salud, ya es de dominio público, tuve un infarto salí bien por eso me interesa mucho el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos”.

“En los hospitales que estoy visitando, llevo 17, solo en 2 hay equipo y medicina para atender a infartados”, señaló el mandatario.

“De 17 hospitales sólo en 2, y si no tienen ese equipo y esa medicina no duran, no alcanzan a llegar, porque donde hay la atención en promedio está a 4 hora del hospital, ya no hablemos de la comunidad”.

“Yo tuve la suerte de que me dio un infarto a 15 minutos de un hospital, por eso lo puedo contar”.

“Hay muy buenos médicos en el país, si se atiende el infarto y se es cuidadoso con la alimentación, el ejercicio y las pastillas, pues está uno bien, vuelve uno a nacer”, aseguró.

“Ayer vi a quien me atiende y todo, electrocardiograma y análisis allá en la casa de ustedes, me hacen el favor de ir a tomar sangre a las 5 de la mañana para los análisis y al 100, les puedo mostrar los resultados”.

“Aprovecho para decirlo porque luego piden información, estoy muy bien al 100”.

“Tengo el compromiso de entregarme y consagrarme a esta causa mientras viva entonces un poco mi angustia, mi ansia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios de ideales”.

“Ya no son 6 años, yo termino a finales de septiembre, pero el asunto es que la transformación requiere, primero establecer las bases que es lo que quiero dejar listo este año, el no robar, destinar presupuesto a quienes más lo necesitan, acabar con la corrupción e impunidad, que haya bienestar, crecimiento empleo y comenzar a serenar al país, enfrentando la inseguridad y la violencia y fortalecer esto en 5 años”.

“El ten maya la refinería, el desarrollo del istmo tenemos que terminarlas en 3 años”.

“Lo de Santa Lucía, ya salió el estudio de impacto ambiental , pero hay que esperar porque quién sabe cuántos amparos más, hay que ir desahogando, hay que estar al pendiente porque si me voy de vacaciones avanzan los ‘conservas’ en su plan de impedir que se lleve a cabo la transformación entonces tengo que estar pendiente en todo”.

“El domingo dormí en Huejutla, el viernes, estuvimos aquí, nos fuimos a SLP, luego a Río Verde, a dormir a Valle, el sábado…”

“Porque vamos a desarrollar la Huasteca y un aeropuerto”

Describió los recorridos que ha realizado el fin de semana; “Es un privilegio conocer las maravillas de México”

“Estoy bien cuando puedo me escapo, aunque no les guste a algunos que me vaya un rato al béisbol, estoy bien y muy feliz de estar sirviendo a mi patria y con el apoyo de la gente que me está ayudando a empujar al elefante reumático”.