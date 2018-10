Mexicanos creen en las instituciones, subraya Navarrete Prida

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que la administración actual deja al país sin crisis económica, política o social y descartó que los mexicanos no crean en las instituciones, lo cual se comprobó con su asistencia a las pasadas elecciones.

Al nuevo gobierno “no lo eligieron por la desesperanza de lo que no había. Yo no me atrevería a calificar así al próximo gobierno. Lo eligieron porque hay proyecto detrás de ese gobierno que esperan funcione y que dé resultados, y no por un sentido simplemente de enojo”, dijo ante legisladores.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) compareció ante la Comisión del ramo de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Ante un cuestionamiento de la diputada Tatiana Clouthier, recordó que 50 millones de mexicanos fueron a las urnas creyendo en sus instituciones democráticas y eligieron un gobierno.

Previamente Clouthier opinó que el país sufre una crisis política y social. A su juicio, “los ciudadanos no confían en sus instituciones y los gobiernos dejaron de representar los intereses de la gente. No en vano el resultado que acabamos de obtener el primero de julio”.

“En el país en el que yo vivo la policía ha sido ineficaz e incapaz de investigar la muerte de los ciudadanos. Se fabrican culpables, se imponen verdades históricas, se les niega la voz a las víctimas”, consideró.

La legisladora de Morena preguntó al funcionario cuántos guardaespaldas necesitaría para caminar tranquilo en la ciudad, a lo cual Navarrete Prida respondió que camina por las calles y muchas veces solo; “en gran cantidad de veces, me gusta hacerlo”.