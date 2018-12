López Obrador desea buen año a los mexicanos; destaca estabilidad económica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó un buen 2019 a los ciudadanos, luego de que 2018 “fue el año de la esperanza” y se eligió a favor de la transformación, y destacó que en el país hay estabilidad económica, pues no ha habido desequilibrios financieros y el peso se ha fortalecido frente al dólar.

En un video difundido en sus redes sociales, resaltó que no ha habido depreciaciones y la Bolsa de Valores Mexicana se ha mantenido equilibrada, a pesar de que en Estados Unidos sí hubo caídas.

Tras afirmar que se siente contento y satisfecho “por el mandato que me dio el pueblo de México”, López Obrador reiteró que no le fallará al pueblo y que ya inició la transformación del país con acciones como el aumento al salario mínimo, con un incremento de 16 por ciento y en la frontera norte al doble.

En ese sentido aseveró que en este mes ya iniciaron algunos cambios y que vienen más, ya que se arrancará de raíz la corrupción, que es un cáncer que ha destruido al país, además de que con los recursos naturales de la nación y con un buen gobierno, se logrará el renacimiento del país, y que habrá progreso con justicia.

“Ya empieza a indicarse, la economía está bien, está estable, a pesar de que es un cambio profundo no se manifestaron desequilibrios financieros; les diría, aunque no hay que echar las campanas el vuelo, que hasta se fortaleció el peso en diciembre, con relación al dólar”, indicó.

Al respecto aseveró que no hubo depreciación del peso, por el contrario México fue de los pocos países que en diciembre logró fortalecimiento de su moneda, además de que la Bolsa de Valores mantuvo un equilibrio pese a que en este mes en Estados Unidos hubo caída en las bolsas de valores, aquí se mantuvo, hay estabilidad económica”.

En este contexto, el Ejecutivo federal también destacó el aumento que se dio al salario mínimo, con un incremento de 16 por ciento y en la frontera norte al doble.

Por otra parte, López Obrador mencionó que continuará todos los días con las reuniones de seguridad con su gabinete y que confía que su estrategia permita pacificar al país.

Además, dijo que está comprometido a investigar a fondo las causas del desplome del helicóptero que provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Érika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, para lo cual ya se cuenta con apoyo de expertos canadienses y estadunidenses.

En ese sentido aseveró que un elemento de la Cuarta Transformación es hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al prójimo y “seguiremos hacia adelante”.

Agregó que no dejará de trabajar y aplicarse a fondo, ya que está al servicio del pueblo de México y que pide sabiduría y humildad al Creador, así como deseo que el próximo año haya mucho amor y salud.

“Todos los mexicanos tenemos derecho a vivir y ser felices; es mi deseo para 2019”, publicó el mandatario federal en su cuenta de Twitter @lopezobrador_, donde también compartió el video.