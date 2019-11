Lo más relevante de la mañanera de AMLO 8 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El presidente comentó al inicio de la conferencia que iniciará una gira en Yucatán, Quintana Roo y Campeche para recorrer varias comunidades.

CIUDAD JUÁREZ

Sobre los recientes hechos de violencia en Ciudada Juarez el mandatario señaló que “Hay capacidad técnica tanto en el ejército como Marina Y GN hay profesionalismo y se están aplicando estrategias de investigación e inteligencia, no puedo decirles más”

“Tenemos capacidad, hay equipo y personal capacitado”, aseguró.

DICHOS DE SENADOR ESTADOUNIDENSE

“Es muy respetable la opinión de este senador de EU pero nosotros tenemos una postura acorde con nuestros principios constitucionales y eso es lo que estamos haciendo sin balandronadas, solo recordar que somos un país libre, independiente y soberano y somos respetuosos por lo mismo, de la soberanía de otros países, no opinamos de lo que deben hacer en otros países, porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero”

“Quiero comentar que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa, me ha hablado de ofrecer ayuda, pero siempre depende de lo que nosotros determinemos. Los que quieren buscar que nos confrontemos, no lo van a lograr”

INEGI

A pregunta de un reportero sobre los datos del INEGI donde señala que disminuyó el indicador de consumo privado, el mandatario indicó que:

“Tengo otro dato, abajo, el pueblo tiene afortunadamente recursos, claro que hay necesidades pero ahora hay más dinero circulando abajo que antes y eso lo puedo probar”

“Este año se van a destinar 300 mil mdp”.

“Tengo información donde en las rancherías sacrificaban una res cada semana, ahora dos porque hay un poco más de recursos”

“Ayer Carlos Slim me dice que se ha estado incrementando el consumo de los que usan el teléfono más barato o más sencillo, por eso digo que tengo otros datos”.

“Y lo que da a conocer el INEGI es que por cinco meses se mantiene la inflación a la baja dentro de los márgenes del Banxico”.

LEBARÓN

Sobre las declaraciones de un miembro de la familia LeBarón donde indicó que los usaron para enviar un mensaje, el residente indicó:

“Hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos, desde luego para hacer justicia y están manejando todas la hipótesis, están trabajando y recogiendo información”.

“La declaración de ayer de uno de los familiares de las víctimas, esto se toma en consideración y todo lo que pueda ayudar a esclarecer los hechos, es un equipo especial profesional el que está a cargo de la investigación”.

UIF NO INVESTIGA A MÁS EX FUNCIONARIOS

“No hay información por lo regular Santiago Nieto me presenta información sobre manejo de dinero, lo que tiene que ver con inteligencia financiera y no me ha presentado ningún caso de los que hace mención”

“No hemos podido encontrarnos pero no tengo información y si fuese un asunto grave me buscaría con urgencia, un hallazgo sobre lavado de dinero, me busca de inmediato y él sabe que lo atiendo”

“Lo que hay es investigación abierta sobre Odebrecht”, indicó.

NOMBRAMIENTO DE ROSARIO PIEDRA IBARRA

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y se dijo contento con la decisión.

“Acerca del nombramiento de la presidenta de la CNDH lo veo bien, creo que es de justicia, se trata de una mujer que padece por la desaparición de su hermano, hija de Doña Rosario Ibarra Gutiérrez, auténticas defensoras de DH esto abre la posibilidad de que la CNDH deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se dé una respuesta a los familiares de las víctimas”

“Estoy contento con esta decisión”

“Lo demás, pues es normal que los conservadores no quieran que esto suceda, ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada a modo, como sucedió en todo el periodo neoliberal, puro especialista, experto, doctores, graduados de universidades famosas de México y el extranjero, que se distinguían por cobrar bastante, por su especialidad, profesionalismo, tenían que recibir buenos sueldos, pero al mismo tiempo siempre guardaban un silencio cómplice, a nadie se castigaba”, señaló

“Y diganme de un caso que hayan resultado, se estrenaron con Fox declarando que no se podían dará a conocer los nombres de los beneficiados con las condonaciones de impuestos en Instituto de la Transparencia y en el caso de la CNDH, a ver, ayúdenme a recordar algo donde su intervención haya ayudado a esclarecer una violación a derechos humanos”.

“Creo que lo que tomaron en cuenta los senadores, es de qué se trata de una mujer vinculada a los DH, porque no es una mujer incondicional de nadie, es una mujer que sabe y ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar y es una mujer con convicciones”

“Además, si se llegará a pensar que ella va a procurar no afectar al gobierno actual, pues nosotros por principios, nunca le pediríamos a un autoridad que se ocultara una violación de DH”

“No queremos incondicionales en nada, queremos que haya justicia y se protejan los DH”

“Para decirlo con claridad, ni ella lo permitiría, ni nosotros le pediríamos algo ilegal, injusto, que violara los DH, no queremos tener achichincles, queremos servidores públicos con integridad, honestos”, señaló.