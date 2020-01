Lo más relevante de la mañanera de AMLO 7 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario anunció que el día de hoy se informa sobre el plan de combate al robo de combustibles (huachicol) puesto en práctica en enero de 2019. También, se informa sobre la democratización de los sindicatos gracias a la Reforma Laboral.

López Obrador desmintió al periódico ‘Reforma’ sobre dos notas en las que aseguró que no son ciertas: una sobre la dirigencia del sindicato petrolero y otra acerca del robo de trenes y solicitó “mayor profesionalismo”.

“Son muchas las noticias falsa y vuelan y sacan de contexto las cosas”.

Posteriormente Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex informó sobre el Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos, destacando la participación de la Sedena y la Semar con un despliegue de 8 mil 600 efectivos en 2019.

Además informó sobre los logros del Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos:

Reducción del 91% de pérdidas

Ahorro de 57 mil 900 mdp

inhabilitación de 13 mil 16 tomas clandestinas.

Indicó que los objetivos son reducir la pérdida de 5 mil a 2,500 barriles diarios así como poner en operación los poliductos para transportar hidrocarburos.

Señaló que en este año se continuarán las investigaciones en donde estén involucrados servidores públicos con el robo de hidrocarburo.

REFORMA LABORAL

La secretaria de la STPS, Luisa Alcalde presenta los principales avances de la implementación de la reforma laboral.

Tres pilares fundamentales:

La impartición de justicia.

Democracia sindical.

Legitimación de contratos colectivos.

ROBO A PLATAFORMAS PETROLERAS

El director de Pemex abundó sobre el robo en plataformas petroleras y señaló que “hay que investigar” la posible complicidad de trabajadores de la paraestatal.

SINDICATOS

Por otra parte, la titular de la STPS reveló que han sido tres personas las que han solicitado su reconocimiento como líderes del sindicato petrolero; sin embargo no se ha hecho porque su elección fue irregular.

Señaló que en el sindicato de trabajadores petroleros todavía está pendiente que los trabajadores realicen la elección interna para definir quién será el secretario general.

“El próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros deberá ser electo de manera democrática, a través del voto personal, libre, directo y secreto”.

CASINOS

La secretaria de Gobernación informó que corresponde a su dependencia autorizar casinos, por tanto el Congreso de Baja California no podrá otorgar licencias; señaló que la legislación local está invadiendo facultades del gobierno federal.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que en caso de que en los estados se estén aprobando legislaciones para favorecer la apertura de nuevos centros de apuestas, utilizarán las controversias judiciales para revertirlas, pues corresponde a la Federación la decisión en esa materia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en pasadas administraciones se dio paso a la apertura de muchos centros de apuestas de manera irregular, por ello, puntualizó: “nada de casinos en todo el país, no somos lo mismo, la gente votó por un cambio”.

GARCÍA LUNA

Sobre el caso de García Luna, y la negociación para evitar un juicio, el presidente señala que es una oportunidad para aclarar muchas cosas y deseó que se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados.

LEBARÓN

El mandatario informó que el domingo se reunirá con la familia LeBarón. “Voy a informarles que no hay impunidad, que en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy a ofrecer mi solidaridad”

Los gritos los convierto en becas, dice AMLO ante reclamos

Un día después de que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) lanzó consignas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que “los gritos los convierto en becas”, y reafirmó que ya no habrá dinero para las organizaciones como sucedía antes.

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador comentó sobre el incidente que tuvo ayer con la UNTA en Ayala, Morelos, durante un evento en esa entidad, y refirió que el enojo de los inconformes es porque ya no se le da dinero a su organización.

“Le dije a uno: ‘ya no va haber dinero a las organizaciones, va a ser a la gente, a los campesinos’ y no sabía yo que era el dirigente de la organización, sino no se lo digo, ya luego me dijeron que era el dirigente, pero la gente en Ayala muy bien, muy contenta, pero apenados por lo que fueron hacer este grupo”, afirmó.

El día de ayer entre gritos y pancartas contra la construcción de la termoeléctrica en Huexca, integrantes de la UNTA y opositores al Gobierno Federal increparon al presidente López Obrador a su llegada al municipio de Ayala.

Además, los inconformes pidieron al mandatario federal que se retire del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, la pintura en la que aparece Emiliano Zapata “feminizado”.