Lo más relevante de la mañanera de AMLO 6 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

HECHOS OCURRIDOS EN EL PASO

Al hacer uso de la palabra, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, se refirió a lo ocurrido en El Paso.

“El atacante se puso unos audífonos para no escuchar los gritos de las víctimas en El Paso, Texas. No exagero si digo que es la tragedia más grande que hemos visto”, indicó.

Además informó sobre su estado de salud. “Seis heridos; tres en terapia intensiva y tres estable y fuera de riesgo. Se han dado de alta a dos, uno de nueve años y otra persona de 60 años”

“Nos llamó la atención que por primera vez y de manera muy clara se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo”, señaló sobre el pronunciamiento de la Casa Blanca.

“Se va a entregar a la Fiscalía (FGR) la información para que se abra la carpeta de investigación correspondiente, porque se debe garantizar que se haga justicia”, señaló Ebrard Casaubón.

RECAUDADO EN SUBASTA SERÁ PARA ATLETAS

Ricardo Rodríguez, titular del SAE, anuncia que el próximo domingo se llevará a cabo una nueva subasta de inmuebles en Los Pinos.

Informó que lo recaudado por la próxima subasta será destinada para otorgar becas de 20 mil pesos mensuales a atletas de alto rendimiento que participan en los Juegos Panamericanos 2019.

Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios con dimensión social para que adquieran la casa. Se espera que se venda al menos en 150 millones de pesos. Reiteró que está contento con el desempeño de los deportistas que compiten en los Juegos Panamericanos.

“Buscamos impulsar el deporte y fomentar la independencia de cada atleta. Ellos han salido adelante gracias a su esfuerzo, al de sus familias y patrocinadores, pero muy poco apoyo del gobierno”.

A los deportistas se les dará una compensación por medalla:

ORO:40 mil pesos

PLATA: 30 mil pesos

BRONCE: 25 mil pesos

ESTOY BIEN DE SALUD: AMLO

“Estoy muy bien, agradece a la ciencia, a la naturaleza y al creador de que estoy vivo, estoy perfectamente bien”.

“Me gustaría que los que dicen que estoy enfermo tuvieran la jornada que yo tuve el fin de semana, visitar cuatro estados en tres días”.

Señaló que no tiene problema de enviar a los diputados sus análisis clínicos para que vena que su estado de salud es bueno, lo anterior ante una iniciativa que propone que el Congreso conozca el estado de salud presidencial.

TEMA MIGRATORIO

“Estamos procurando resolver el fenómeno migratorio, primero atendiendo las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar y protegiendo a los migrantes, cuidándolos que no se violen sus DH”

“Estamos atendiendo las dos fronteras, tengo el informe de que muchos se están incorporando a las actividades productivas del país”

“Hay un incremento del flujo migratorio como nunca antes se había visto”, señaló el mandatario.

“No estamos culpando a otros gobiernos, nosotros estamos ayudando”.

SOBRE EL REPORTE DEL CONEVAL…

“No he visto el reporte del Coneval pero el objetivo principal del gobierno es combatir la pobreza, son dos cosas: primero acabar con la corrupción y sacar de la ´pobreza a nuestro pueblo y están relacionadas las dos cosas

“Hay pobreza por la corrupción”

“Esto no lo entienden los tecnócratas”.

NO SE QUITARAN BECAS PARA DAR ESTÍMULOS A ATLETAS

“Los programas y todo lo que reciben los atletas seguirá, esto es independiente, si por sacar más medallas obtienen más estímulos yo no veo ningún problema”.

“Si la Conade requiere más presupuesto se le va a dar”.

“Lo importante es que está casa que se recuperó y que cuesta cuando menos 100 millones, con eso apoyar a los 544 deportistas, eso es lo más importantes”.

“Ya vamos a afinar para que sean justos los apoyos”.

El problema de México no es el presupuesto, el problema es la corrupción y el mal manejo de los fondos, no les va a faltar lo necesario, no se van a quedar sin recursos”.

“No nos comparen eso calienta”

“Sacaron ahora que íbamos a comprar chorizo de no sé cuánto, yo no como chorizo, con todo respeto y tampoco me gusta la moronga azul, no nos confundan”

“Ayer también el Reforma de que una empresa de las hijas de funcionarios de Pemex… a ver cual es ahí el problema, no vamos a permitir que se hagan negocios al amparo del poder público con todo respeto al Reforma que no me confundan”.