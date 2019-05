Lo más relevante de la mañanera de AMLO 8 de Mayo

México, 8 Mayo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Zapotlán de Juárez, Hidalgo para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario se encuentra acompañado por el gobernador de la entidad, Omar Fayad así como el gabinete de seguridad y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Con la preocupación del Gobierno de la República, espero que poco a poco mejore la vida de los hidalguenses”, señaló en su intervención el gobernador de Hidalgo al anunciar la inauguración del complejo de seguridad C5 en Hidalgo.

Con el C5 de Hidalgo, Omar Fayad espera que su gobierno siga abatiendo la incidencia delictiva, así como el robo de combustibles.

“Agradezco que la reunión de seguridad a las 6 de la mañana haya sido en este centro y con el gobierno de la República porque estamos inaugurando lo que se denomina C5, en donde se van a conjuntar todas las tecnologías a nuestro alcance para ponerlos al servicio de la seguridad, porque Hidalgo ha decidido privilegiar el uso de la información para la prevención de la delincuencia”.

“Este centro va a poder conjuntar una serie de tecnologías para seguir conservando a Hidalgo como uno de los estados más seguros del país”, señaló.

Además el gobernador informó sobre la recuperación de hidrocarburo durante su periodo en comparación con la administración estatal anterior.

“No nos echamos la bolita unos a otros”, aseguró.

ACCIONES CONTRA ROBO DE COMBUSTIBLE

Luis C. Sandoval, titular de Sedena, expone el resumen de las acciones de Fuerzas Armadas contra el robo de combustible en el estado de Hidalgo.

El titular de la Sedena expone cuál es el estado de fuerza en Hidalgo. Hay 3,142 elementos de Fuerzas Federales destacados.

“En Hidalgo tenemos presencia importante y estamos realizando actividades de vigilancia y seguridad de ductos de combustible”, indicó.

“En el ducto de Tuxpan – Azcapotzalco se están llevando a cabo actividades de sellamiento con cemento”.

Se han detectado 886 tomas clandestinas en los ductos que recorren el estado de Hidalgo, con la identificación de 7 bandas delictivas dedicadas al Robo Combustible.

El secretario de la Defensa Nacional, informó que el Ejército Mexicano tiene identificadas en Hidalgo siete bandas dedicadas al robo de combustible y 45 poblaciones vinculadas a este delito.

Explicó que tres mil 142 elementos del Ejército se encuentran desplegados en la entidad para realizar actividades de seguridad pública, vigilancia de ductos y de instalaciones estratégicas.

Detalló que en los ductos que atraviesan el estado están desplegados 823 soldados en 20 bases, y precisó que han sido identificadas 886 tomas clandestinas, de las cuales 880 ya están selladas con una nueva tecnología de cemento que ha dado resultados positivos.

Sandoval González destacó que del año pasado a la fecha se ha reducido 217 por ciento el robo de combustible y que hasta el día de ayer habían sido recuperados 227 mil 560 litros de combustible.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que el robo de combustible en Hidalgo disminuyó más del 50%. “No nos vamos a descuidar”, dijo y adelantó que se buscará que la entidad no se vea afectada por la operación de la Guardia Nacional.

“Se robaban 800 pipas diarias, ahora 40 en todo el país”, señaló.

REFORMA EDUCATIVA

López Obrador aseguró que los maestros siempre han aceptado la rectoría del Estado sobre las plazas docentes y que el tema es la evaluación de los maestros, impuesta en la pasada reforma educativa, “porque la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”.

“Cumpliré la promesa de que se cancele ‘la mal llamada Reforma Educativa’, también de que jamás se humille, se ofenda a los maestros de México, como se hizo en el pasado”, indicó.

Informó que por ello va a desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque esa fue una imposición dictada desde el extranjero y aceptada dócilmente los gobiernos anteriores.

El Ejecutivo federal confió en que quienes rechazaron la propuesta de reforma educativa del actual gobierno federal en el Congreso de la Unión analicen su posición y se resuelva pronto este asunto.

“La mal llamada reforma fue aceptada por gobierno de México, afanosos, afanositos”, que aceptaron la imposición, pues si se trataba de evaluar, hubiesen también evaluado a senadores, diputados, gobernadores y al propio presidente; “a todos, no nada más a los maestros”, aseveró.

Insistió en que lejos de desaparecer las escuelas Normales, como se preveía en la pasada administración federal, se van a fortalecer estas instituciones, y adelantó que se reabrirá la Normal Rural del Mexe, en Hidalgo, y se contratará a los maestros egresados de esas escuelas formadoras de docentes y se abrirán nuevas escuelas públicas.

Los conservadores se han opuesto a la educación pública, incluso en su momento, cuando el presidente (Adolfo) López Mateos estableció la entrega de libros de texto gratuitos, hubo manifestaciones porque ellos quisieran que estudiara nada más el que tenga dinero para pagar colegiaturas y “la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo”, agregó López Obrador.

“A los conservadores no les gusta la educación pública, quisieran que estudiara sólo el que tenga dinero; la educación es un derecho”.

43 DE AYOTZINAPA

Al ser cuestionado sobre si ya tuvo contacto con padres de los normalistas de Ayotzinapa y juicio a Murillo Karam el presidente respondió:

“Hay un comisión se está trabajando intensamente, tenemos ese compromiso y Alejandro Encinas está atendiendo esto de manera personal”.

“Lo más importante es que se encuentre a los jóvenes de Ayotzinapa no vamos a incumplir ese compromiso”.

“De la exoneración al procurador Murillo Karam no, porque nosotros tenemos primero el compromiso de encontrar a los jóvenes y que sigan en su curso las investigaciones judiciales para castigar a los responsables, pero lo que nos importa saber es dónde están”.

GUARDIA NACIONAL

“Estamos en proceso de convocatoria, de reclutamiento y formación y esto implica una preparación para que se respeten los Derechos Humanos”.

“Ya se daba esta materia, pero ahora con más énfasis para quienes van a trabajar en la GN y los mismo en el uso de la fuerza”, indicó.

“Hemos logrado iniciar con 50 de las 166,s e tienen proyectadas 150”

“Quedamos que la segunda etapa ya incluye reforzar completamente Hidalgo”, aseguró.

“Yo espero que en unos tres meses cuando mucho ya tengamos protegido Hidalgo”.

ECONOMÍA

“Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado, traen esa cantaleta que no obedece a la realidad va muy bien la economía de México”

“El peso no se ha depreciado, pese a las diferencias entre EU y China”

“La economía está muy bien, no tenemos problema de inflación, se están creando empleos

“¿Cuando habían llevado a la práctica los gobiernos anteriores, que en 5 meses le diera empleo a 500 mil jóvenes, cuándo?”

“¿Cuando se había visto que el presidente no fuese cuidado por 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial?”

“Que se tanspotara en aviones de línea o por carretera, eso no le sgusta, ahora no les gusta que sea delito grave la corrupción”

“Cómo explican que los analistas que desde 1994 hasta la fecha no se consideraba delito grave la corrupción”.

Aseguró además que no se está perdiendo la inversión extranjera

“viene el gerente mundial de Coca-cola, me ofrece que van a invertir, que tiene confianza en México, ellos vana a dar a conocer la cantidad de inversión, antier, el gerente mundial de pepsi, me manda una carta el coordinador del fondo de inversiones más grande del mundo, para decirme que quieren invertir en México y hacer un congreso este año”

“¿De dónde sale que se cae la inversión extranjera?”

“Ha crecido la confianza del consumidor mexicano en el país como nunca, además ¿quien mide eso?”

“Estan es su derecho de manifestarse, pero no tienen razón”

“Yo sostengo que está muy bien la economía, le henos dado una cachetada a lo corrupto, pero con guante blanco”.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

“Va muy bien espero que mañana les expongan cómo va el programa”.

“Es un proceso, lleva tiempo, no es entregar apoyo sin que esté incorporado a una actividad productiva”.

“No es un asunto de sistema, es trabajo de campo”.

“Este año son 44 mil millones de pesos de 108 en total”.

ARANCEL AL TOMATE

“Estamos actuando, es una situación que tiene que ver con la política”

“Hay productores de tomate en una región de EU, se los dejo de tarea”, señaló.

“Hay legisladores de EU que tienen sus intereses, entonces presionan, se toman estas medidas de tipo político-electoral y estamos nosotros defendiendo a los productores”, aseguró.

“Convenciendo que debemos llevar una muy buena relación y que si preocupa realmente el fenómeno migratorio, pues esas medidas van en contra de salidas para atemperar el fenómeno migratorio, eso es lo opuesto a una política inteligente para atemperar el fenómeno migratorio cerrar fronteras para los productores, es una contradicción si se está buscando resolver el fenómeno migratorio, pero hasta ahí la dejo”

FISCAL DE VERACRUZ

“Que la fiscalía general resuelva que se investigue y que no haya impunidad, eso es lo que yo propongo”

“Es que ya el presidente no es el que representa el poder de los poderes ya tenemos que tomar en consideración que existe una fiscalía que es autónoma, el procurador ya no depende del presidente”

“Desde que tomó posesión Alejandro Gertz no lo he visto solo hace 20 días que en un acto formal lo saludé, pero no he hablado con él por teléfono nunca porque él es autónomo”

¿POR QUÉ NO CANTA EL HIMNO NACIONAL¡?

“Si ese es el problema ya lo voy a cantar”

“Cada vez que puedo lo canto”, aseguró.

“Hay veces de acuerdo al protocolo ceremonial que cuando se trata de rendir reconocimiento al presidente, el presidente está ahí para eso porque es una institución”

“Yo soy muy respetuoso de la bandera del Himno, les puedo contar hasta la historia del Himno, a pesar de que surgen en la época de Antonio López de Santa Anna, es nuestro himno”

“Si sale esa polémica en la red, ahora todos a cantar el himno, y yo más”.