Lo más relevante de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

LÓPEZ OBRADOR CELEBRA AVANCE DE REFORMA EDUCATIVA

La aprobación de la nueva Reforma Educativa la tomó la Cámara de Diputados y celebro que se haya avanzado, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que bien que se avanzó”, dijo.

Asegura que la reforma sustituida fue decidida e impuesta en el extranjero.

El Mandatario mencionó otras reformas de las llamadas “estructurales” que, dijo, se usaron para engañar.

El fondo de la Educativa, añadió, fue avanzar en su privatización, como se pensó desde el sexenio de Carlos Salinas.

“La Educación se puso en el mercado”, dijo.

Afirma que usaron como excusa la calidad de la enseñanza.

Como nunca se desprestigió al magisterio, añadió.

Pero en realidad, indica, no hubo avances, pero sí afectar la dignidad de los maestros.

La SEP, agrega, usó 2 mil millones de pesos al año en publicidad.

“Respeto a quien defiende esa política, si se le puede llamar así, pero no comparto su punto de vista”.

Los conservadores buscan mantener lo mismo, como el partido que votó en contra.

‘SINDICATOS MAGISTERIALES NO CONTROLARÁN PLAZAS’

Descarta entrega de dinero a dirigentes

No se deja la opción a los sindicatos del magisterio que se queden con el reparto de las plazas con la nueva Reforma Educativa, afirma el Presidente.

No existe, afirma, el riesgo de que los sindicatos metan manos.

“Los maestros son gente buena, no son corruptos”, asegura.

El Presidente narra el hecho de un maestro disidente que fue tratado como delincuente, acusándolo de venta de plazas.

Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y dar preferencia a los egresados, señala.

En la anterior ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las Normales, indica.

Puntualizó en el control que altos funcionarios ejercían en el tema educativo.

Descarta “charrismo”, grupos de interés creados, ni entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos.

“No va a haber maíz con gorgojo”, afirma.

Habrá todo el derecho de expresarse.

‘GÓMEZ URRUTIA FUE PERSEGUIDO’

En la reunión con el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, el Presidente dijo que la Reforma Laboral tiene avances importantísimos, como la democracia en los sindicatos.

“Es importante que se garanticen las libertades plenas a los trabajadores”, afirma.

Sobre Gómez Urrutia afirma que los que se sentían dueños de México lo expulsaron 12 años fuera del país.

Ahora, dice, es senador, y eso crea polémica, pero su persecución fue una injusticia.

Entiendo que ahora no les guste, pero ya cambiaron las cosas, indica.

“Nosotros no permitimos ningún acto anti-democrático y estos en contra del charrismo sindical”.

GORDILLO CAYÓ DE LA GRACIA DE GOBIERNOS ANTERIORES’

Sobre la maestra Elba Esther Gordillo, el Presidente López Obrador dijo que es un caso distinto al de otros dirigentes.

Asegura que él no va a juzgar si fue perseguida.

“Antes habían sindicatos corporativos, al servicio del estado, entonces mientras les convenía protegían a los dirigentes.

“Cuando ya no les servían los desechaban, o cuando caían de la gracia de los Presidentes se les destronaba y se les hacían juicios”, añade.

“Caían de la gracia, así era, ya no es así, ya no hay dirigentes protegidos, no hay intereses creados, nepotismo, ni corrupción”.

‘LA INFLACIÓN ESTÁ CONTROLADA’

El Presidente dijo sobre el alza de la inflación que está dentro de lo programado, y que como se está controlando el precio de los combustibles se tendrá a la baja.

Sobre supuestas ventas de playas por el gobierno anterior, dijo que al parecer el asunto se detuvo, no se avanzó.

Afirmó que se pretendió hacerlo mediante una reforma, como lo intentaron como con la privatización del agua.

“No se permitirán privatizaciones”, asegura.

Lo que hacen algunos empresarios en zonas costeras no es legal y se investigará, añade.

YA SE RECUPERÓ LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEMEX, AFIRMA

Sobre la subasta de campos petroleros, el Presidente asegura que los contratos que se firmaron luego de la Reforma Energética no se han traducido en producción de crudo.

“De más de 100 contratos, solo se habían extraído 4 mil barriles diarios, que es casi nada”, indica.

Lo de ocho mil barriles diarios de crudo tendría que verlo, hay que revisar el informe. “Porque no pinta”.

“Lo que es alentador es estamos ya recuperando la capacidad productiva de Pemex, ya se detuvo la caída”.

Asegura que les dejaron una situación muy delicada.

Y estamos en 1 millón 80 mil barriles y estamos repuntando.

“¿Ocho mil barriles para la Reforma Energética después de cuatro años? Es muy poco, señala.

No estamos revisando ningún contrato, al contrario estamos estimulando a las empresas para que inviertan y produzcan.

‘INFORMACIÓN SEXUAL A NIÑOS, CIENTÍFICA, FUERA DE FE Y DOGMAS’

Los expertos de verdad, no los pseudo expertos, los que tienen que elaborar los contenidos de los libros, y es necesario que sobre la educación sexual a los menores no debe omitirse y se les debe trasmitir información, señala el Presidente.

“Que haya una formación científica y racional en ese sentido”, indica.

Nada, afirma, que tenga que ver con la fe o los dogmas, tiene que apegarse a la ciencia.

En los planes de estudio se incluyen ya la participación de expertos y la formación de maestros.

Todo con una base en humanismo.

“Durante el periodo neoliberal se buscó borrar la Historia, se declaró el fin de la Historia”, añade.

Es un contrasentido. “El que no sabe de dónde viene, no sabrá a dónde va”.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TLAHUELILPAN SÍ COBRARÁN SEGURO, ASEGURA

Pemex no cobró el seguro para beneficiar a los familiares de las víctimas de Tlahuelilpan, Hidalgo, porque aportaba poco, asegura el Presidente López Obrador.

“Queremos ver cómo está el seguro”, dijo.

Asegura que se reclamó desde enero, pero no se resuelve lo que solicitan.

Jesús Ramírez dijo que sí se está revisando la póliza.

“No se informó antes porque lleva un procedimiento administrativo”, dijo.

El Presidente afirma que se esperará hasta que tengan toda la información

“Lo importante es que ya no hay trampas ni injusticias”.

El Presidente habla sobre la película de Cuarón, “Roma”, que trata los padecimientos de las trabajadoras domésticas.

Afirma que ya vio la cinta.

‘NI FOBAPROAS, NI CONDONACIÓN DE IMPUESTOS, DICE EL PRESIDENTE

No va a haber privatizaciones, no va a haber “Fobaproas”, no se condonarán impuesto, dijo el Presidente.

Tampoco, añade, habrá incremento de impuestos.

La recaudación es buena y quienes pagan impuestos nos están ayudando.

Ya se terminó la devolución de impuestos.

“Ya se cerró esa ventanilla; el funcionario que ofrezca condonar impuestos va a cometer un delito.

“No hay rescate a empresas, a bancos, con dinero público”.

Imagínense lo que hicieron con el Fobaproa, convertir adeudos privados en deuda pública.

“Fue una política de pillaje que todavía estamos pagando”.

‘PRIORIDAD SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LOS MEXICANOS’

Sobre la compra de medicinas, López Obrador afirma que el objetivo es que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud y medicamentos gratuitos.

En paralelo, queremos trabajar en asistir a enfermos de padecimientos graves para que mueran tranquilos.

“No abandonarlos”, afirma.

Desgraciadamente, dijo, se abandonó todo el sistema de salud, pero principalmente el de atención primaria.

En las zonas pobres del país no hay médicos, no hay medicinas.

“Pero lo que está pero de todo es la atención médica de primer nivel”, indica.

Se tiene que ofrecer un sistema de salud de calidad.

“Es igual de complejo como el de Seguridad, pero los dos lo vamos a resolver”, agrega.

Sobre el caso de la Influenza AH1N1, el Presidente pide que se aclaren las cifras de muertos, sin acusar sin pruebas, afirma el Presidente.

‘NO TENEMOS LA INTENCIÓN DE VULNERAR SOBERANÍA DE EU’

No he hablado con el Presidente Donald Trump sobre el incidente militar en la frontera, dijo el Presidente López Obrador.

Lo está haciendo el titular de Relaciones Exteriores, expresó.

Explicó que el asunto no pasó a mayores.

Ya se reconoció que solo fue un incidente.

“Queremos mantener una relación de buena vecindad con Estados Unidos”, añade.

Envía mensaje a Trump y dice que no se tiene la intención de vulnerar ni afectar la soberanía de Estados Unidos.

“Nosotros somo respetuosos de la soberanía de los pueblos y las naciones, y en especial la de Estados Unidos”, agrega.

Pide que todos los incidentes se aclaren.

Que si hace falta, Marcelo Ebrard, titular de la SRE, enviaría una nota explicando como se dieron los hechos.

“No queremos tener ningún tipo de fricción, sino amistad”.

PIDE ANALIZAR BIEN LO DE NO VENDER CERVEZA FRÍA EN LA CDMX

Sobre la propuesta de Morena de que no se venda cerveza fría en la Ciudad de México, el Presidente pide que se analice bien y se discuta.

Es un asunto local, pero que se vean los pros y los contras.

“No me voy a meter en eso”, afirma.

Si les platico lo que me dicen en las giras cuando hablo de que no va a aumentar la gasolina, me dicen otras cosas, pero no voy a comentar más”.

Asegura que la gente tiene muchas ideas.

‘ESTAMOS ENTRE LOS PAÍSES CON MENOS CONECTIVIDAD DE INTERNET EN EL MUNDO’

Se hizo mucha alharaca con el asunto de Comunicaciones, como con otros temas como el de Salud, dijo el Presidente.

México padece de falta de internet en muchas zonas, señala.

“Se tiene que andar subiendo a los cerros para encontrar la señal”, afirma.

Estamos fortaleciendo el Banco de Bienestar con 7 mil sucursales, añade.

Pero también estamos tratando de evitar tentaciones porque se maneja mucho dinero, afirma el Presidente.