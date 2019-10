Lo más relevante de la mañanera de AMLO 31 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

‘NO HAY CONSPIRACIÓN CONTRA EL GOBIERNO’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su conferencia matutina con el tema de Culiacán y dijo que no tenía caso responder a un comentario de Carlos Loret de Mola, sobre el supuesto pago de una cantidad de dinero para dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

En seguida negó que exista alguna mala fe e intentos de conspiración contra el Gobierno Federal por los hechos ocurridos.

Reiteró que todo el operativo fue algo planeado con tiempo y que no hay nada fuera de lo institucional.

Expresó que tal vez los conservadores estén descontentos y resalten las fallas, pero que eso es legítimo.

Rechaza lo publicado por La Jornada sobre un General que da a entender que existen discrepancias sobre los resultados y posturas por Culiacán.

“Lo que se dio a conocer ayer (miércoles) fue lo que aconteció, dijo.

Negó que Interjet, como afirman en redes sociales, según un reportero, actúe contra el gobierno.

‘NO HAY AFÁN FASCISTOIDE DE ACABAR CON EL CONTRARIO’

El Presidente López Obrador dijo que se está trabajando con inteligencia, sin el uso de la fuerza, para que eventos como los de Sinaloa se repitan en otras entidades.

“Se tiene información con todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada, es un avance”, expresó.

Señaló que el Estado Mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a los ciudadanos.

Hay formas, añadió, de establecer la paz, sin violar los derechos humanos, que se utilice la fuerza.

“No hay ese afán ‘fascistoide’ que existía, de querer acabar con el contrario. Hoy se cuida la vida de todos”.

Sobre lo dicho por el General Gaytán, publicado por La Jornada, en el sentido de que pudiera haber “halcones”, dijo que lo dicho tiene que ver con los nuevos tiempos.

Afirmó que eso ocurre como con los últimos Presidentes que se retiraron, pero siguen hablando.

Ahora, añadió, no domina la cúpula del poder, ahora manda el pueblo, los ciudadanos.

“Hoy cualquier persona que sea, de algo rango, ciudadano o militar o político, contamos todos, y apostamos a consolidar la democracia.

“Por si a los ciudadanos no les parece cómo se está gobernando se aplique la Revocación de Mandato, pero antes somos libres de expresarnos”, indicó.

Agregó que hay quienes enseñan el cobre. “Los tiempos en que se creaban escenarios a través hasta del periodismo, ya pasaron”.

Aseguró que en los medios se obraba con consignas. Que hasta “ofrecían” a los periodistas a los potentados, los corrían.

“Eso ya se terminó”.

AFIRMA QUE HAY UNA RELACIÓN ENTRE CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO

El Presidente López Obrador dijo que el actual gobierno está arrancando de raíz la corrupción, pero si hay una relación entre esta y el narcotráfico.

Esa, la corrupción, añadió, era el principal problema de México, por ella hay pobreza, inseguridad, violencia, narcotráfico.

“Por eso hay que acabar con la corrupción para que vivamos en paz y haya tranquilidad”, dijo.

La corrupción, destruye valores, indicó. “Convierte el dinero en dios”.

Añadió que parte importante es ayudar a los jóvenes.

Solo cuando no existe autoridad moral no hay posibilidades de éxito, agregó.

También cuando las instituciones están al servicio de la delincuencia y no del pueblo, dijo.

Recalcó que el gobierno tiene fortaleza, pero no se trata de actuar de manera prepotente.

“No declarar la guerra, ‘el que la hace la paga’, y otras balandronadas.

Se debe hacer si violencia, sin prepotencia, ofreciendo fortalecer valores, aseguró.

Anunció que hoy entrega a la editorial su nuevo libro.

En él, expresó, se da a conocer cuál es el nuevo modelo en lo cultural, político, administrativo.

En él se explica los “cómo” de actuar en los planteamientos que hacían cuando eran oposición.

Antes articulaban una retacería de sofismas, para hacernos creer, por ejemplo, que la privatización era la panacea, lo que nos iba a salvar.

‘EXISTE CONTROVERSIA SOBRE PLANTA DE AMONIACO’

Sobre el funcionamiento de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, afirmó que existe una controversia.

Señaló que existen amparos que vienen de atrás, pero que sería preferible que lo decidiera la gente.

Se buscará el diálogo y no la confrontación, agregó.

Esto, dijo, que tiene que ver con fertilizantes. “Tenemos pensado echar a andar todo el sistema para la fertilización y producir en México todos los fertilizantes.

Mencionó que hoy una de las plantas para esto es la que está ubicada en Coatzacoalcos.

‘COMANDANTES DE ZONAS ESTÁN EN ALERTAS EN ESTADOS’

Sobre que los criminales amenazaron con atacar en otros estados como Chihuahua, Durango y Sonora, el General Luis Crescencio Sandoval dijo que esto fue captado por diferentes medios.

Expresó que se alertó a comandantes de zona y poner atención para poder responder si las amenazas fueran ciertas.

“Tenemos una estrategia de protección ciudadana”, señaló.

Hoy, indicó, que la responsabilidad mayor la tiene la Guardia Nacional.

Para impedir que se vuelvan a repetir estos hechos, aseguró que se utilizará la inteligencia, como lo dijo el Presidente.

Reiteró que no se utilizará en exceso el uso de la fuerza, ni se violarán los derechos humanos.

DESTACAN TRABAJO CONJUNTO EN GABINETE DE SEGURIDAD

Respecto a las explicaciones de los secretarios de Defensa y Marina dijo, sonriente, que está satisfecho y que saben exponer muy bien.

Dijo que están al pendiente de la seguridad de los ciudadanos.

Aprovechó para decir que lamenta mucho lo que ocurrió al presidente municipal de Valle de Chalco.

El Almirante secretario de Marina, dijo que la inteligencia está bien coordinada.

Dijo que a la edil de Manzanillo, que sufrió un atentado, señaló que se le está dando el apoyo, lo mismo que a la de Guaymas.

“Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas están unidas, no podrán separarnos, estamos trabajando por una misma causa.

El General secretario de Defensa afirmó que la unidad se ve en las acciones que últimamente están realizando.

Puso de ejemplo la coordinación del Ejército, Marina y Seguridad para la conformación de la Guardia Nacional.

DEFIENDE OBRAS QUE PERJUDICAN A ZONAS INDÍGENAS EN SONORA

“Todo el que me quiere ver me encuentra”, dijo el Presidente López Obrador, luego de ser cuestionado de que a grupos indígenas no se les escucha.

Es el caso de varios grupos de Sonora, como los guarijíos, que rechazan la construcción de una empresa y que Semarnat ha obrado en contra de la postura de habitantes de la región.

El Presidente defendió a la Semarnat y rechazó que no se les atendiera. Se señaló otro caso en Puebla.

Agregó que Víctor Manuel Toledo, encargado de Semarnat, es una persona íntegra.

“Yo no fui a hablar con los guarijíos por la presa ‘Pilares’, sino para decirles que tendrán apoyo porque viven en pobreza”, indicó.

La presa evitará inundaciones que año con año perjudican a miles y miles de familias, añadió.

Esto no significa, dijo, desaparecer pueblos. “Hay quienes están en contra, pero también que están a favor”.

La reportera puso en jaque al Presidente al contradecirle las acciones en zonas de indígenas.

Respondió: “Hay quienes piensan que es más de lo mismo”.

Asegura que “calienta” que lo vean como si fuera Fox o Calderón o Peña.

Afirmó que le han dicho que ”Sembrando Vida” o el Tren Maya están afectando el medio ambiente.

El Presidente dijo que si no existieran las redes sociales existiría una situación complicada con los medios de información.

Antes dijo que nunca se atendió el problema de la violencia, era escenográfico, teatral, señaló el Presidente López Obrador.

NO FUE ERROR RETRASO DE LA GUARDIA NACIONAL

General Luis Crescencio Sandoval expresó que las operaciones a pleno día en Culiacán fue porque era la hora propicia, según el seguimiento.

Dijo que no fue un error que la Guardia Nacional no haya llegado al lugar a tiempo, sino que fueron agredidos.

Destacó que el punto de la Guardia Nacional, el “C”, era el que respondía a la Guardia.

REHÚSA ACLARAR SI CAMBIAN TÁCTICA PARA DETENER CAPOS

El Presidente López Obrador afirmó que el General Gaytán, quien dijo que hay contradicciones en el operativo y descontento, laboró en el sexenio de Felipe Calderón.

“Calderón declaró la guerra al crimen organizado”, dijo.

Sobre por qué realizan un operativo para detener a un líder de un cártel cuando se supone que ya no lo harían por la nueva estrategia, el Mandatario federal evadió la respuesta.

El Presidente se enfocó a criticar a las gestiones anteriores y a criticar al General Gaytán, cuyas declaraciones fueron publicadas en La Jornada.

Sobre la pregunta sobre si cambiaron de táctica para ahora sí ir contra líderes de cárteles por pedimento de Estados Unidos, no mencionó nada.

Afirma que cuenta con la lealtad del Ejército y con la lealtad del Ejército al pueblo.

Sobre quien dio la orden para el operativo dijo que no dejarán ningún cabo suelto.

No quieren, añadió, dar pie a ninguna serie de Netflix.