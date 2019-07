Lo más relevante de la mañanera de AMLO 31 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario dio a conocer un crecimiento del PIB en el primer semestre de 2019, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Destacó que contrario a lo pronosticado, “afortunadamente la economía creció”, luego de que el Inegi informara que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.1 por ciento.

“Tenemos un crecimiento del 0.3% en comparación al primer semestre del año pasado. Esto no quiere decir que todo esté resuelto. Hay problemas que estamos enfrentando, pero vamos muy bien en la parte económica”.

“El peso está fuerte, es la moneda que más se ha fortalecido en relación al dólar, y lo seguiré diciendo”, reiteró el presidente.

El presidente mencionó que más tarde habrá una conferencia de prensa del titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, quien informará más sobre la información económica y el contexto mundial

Todos los países de América Latina le dieron el aval para que México fuera parte del consejo de seguridad de la ONU. México tiene mucho prestigio, ahora se advierte que nuestro país está bien visto.

Por otro lado respondió a Proceso sobre la carta de nueva escuela mexicana:”Dicen que estamos pidiendo que al inicio del ciclo escolar se le aplauda al presidente. Con una mala leche evidente, eso no.

“No hay ningún interés en limitar la libertad de expresión. Pero tenemos que acabar con las calumnias, la difamación y apegarnos a la verdad. Es lo que nosotros pedimos”, señaló.

PRÓXIMO PRESUPUESTO

“¿Qué hacían en el viejo régimen?, siempre la recomendación era que tenían que apretarse el cinturón, siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón, ahora el que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno, nada de derroche, nada de lujos”.

“Esa es la austeridad”

“No va a haber problema, lo prioritario va a tener recursos, vamosa rescatar a Pemex para producir petróleo refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo periodo del gobierno, si la gente apoya que yo continúe, en los últimos 3 años de gobierno vamos a tener petróleo para impulsar actividades productivas”

“Les puedo decir que para el presupuesto del año próximo se mantiene el compromiso de no crear impuestos, no va a haber aumentos en los precios de gasolinas diésel gas, energía eléctrica en términos reales, es más les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda, por segundo año”, aseguró el mandatario.

PRONÓSTICO PARA EL 2019

“Sigue siendo el mismo 2%, pero vamos a esperar, ¿Cómo estaban las apuestas? que se iba a caer en este trimestre, estuvieron dale y dale, yo también tengo derecho a subrayar”.

“Vamos a esperar a que termine el año, vamos bien hemos ido brincando obstáculos y lo más importante y lo mencioné ayer, es que hay alegría en la gente, no hay mal humor social”.

SUBEJERCICIO DEL GASTO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto, como lo dio a conocer la víspera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y consideró que “eso también se ha manejado sin sustento”.

“Yo tengo otra información de que está bien el ejercicio de presupuesto”, dijo el mandatario federal en rueda de prensa, donde se le cuestionó sobre lo dado a conocer por la dependencia federal.

De acuerdo con Hacienda, durante el primer semestre de 2019 el gasto neto pagado se ubicó en dos billones 775 mil 727 millones de pesos, lo que representó un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos respecto del gasto programado para la primera mitad del año.

PEÑA A DIFERENCIA DE OTROS, NO SE METIÓ PARA HACER FRAUDE COMO EN 2006

Al ser cuestionado sobre si hay persecución política en su gobierno contra administraciones anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que:

En el caso de Lozoya, “están en su derecho de manifestarse, no es conmigo es con la ley y con la Fiscalía”.

“Yo solo les recuerdo que desde que tomé posesión de la presidencia dejé en claro que no iba haber persecución política”.

“Con Peña a diferencia de otros presidentes no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006”.

“Pero ni siquiera a lo que hicieron el fraude en el 2006 los estamos persiguiendo. ¿o no hubo fraude en el 2006? Ahí se los dejo”, indicó.

“No hay persecución para nadie y tampoco impunidad, cero corrupción, cero impunidad”.