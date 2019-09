Lo más relevante de la mañanera de AMLO 3 de septiembre

“Yo trabajo todos los días para cumplir con mi deber y garantizar la paz en nuestro país, ese es el asunto principal es lo que más me ocupa, no tengo todos los días acuerdos con gabinetes que no sea el de seguridad, me reuno con el gabinete de Hacienda y desarrollo cada 15 días, con el de Bienestar los mismo, el sector energético, los mismo”

“En el caso del gabinete de seguridad es diario de lunes a viernes, todos los días tratamos el tema y estamos tomando decisiones, ustedes saben cómo iniciamos, no teníamos ni siquiera datos de cómo se estaba diariamente en cuanto a violencia en el país”.

“No teníamos elementos para garantizar la seguridad, existe ahora un plan a partir de que se creó la GN y se están desplegando elementos por todo el territorio, por eso creo que vamos a bajar la incidencia delictiva, es un desafío y estoy acostumbrado a los retos, vamos a bajar la incidencia delictiva”.

“Quisiera yo que fuera a partir de esta semana, pero una cosa es lo deseable y otra lo posible”.

CÁMARA EN PALACIO NACIONAL

Señaló que este asunto no le preocupa y no se va a distraer con esto pues esta muy ocupado y su gabinete también.

“No hay nada que ocultar. No nos preocupa el tema del espionaje. No vamos a distraernos, tenemos que sentar las bases para la transformación del país”.

NO INICIARAN INVESTIGACIÓN A EX PRESIDENTES