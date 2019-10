Lo más relevante de la mañanera de AMLO 3 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

RECONOCE COMPORTAMIENTO EN MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE

Sobre las acciones de los encapuchados en la marcha del 2 de Octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los ciudadanos el buen comportamiento, a pesar de lo que consideró algunos hechos aislados.

“Nos ayudó mucho la gente. Los de blanco hicieron cordones de paz y evitaron actos violentos”, dijo.

Elogia el plan de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el “cerco de paz”.

A la pregunta de si los acusará con “sus mamás”, dijo que lo va a pensar porque eso ayuda mucho.

A veces, añadió, la familia no sabe que están haciendo los jóvenes.

Sobre las críticas de que se expuso a trabajadores y funcionarios del “cerco de paz”, indicó que “siempre van a criticar”.

“Nada de gravedad, nada de gravedad”, expresó.

A los conservadores, afirmó, no les va a gustar nada.

Yo tengo, ahora sí, otros datos. Les puedo decir que salieron muy bien las cosas.

“Los adversarios se frotan las manos, pero siempre se quedan con las ganas”.

‘TENGO MUCHOS CRÍTICOS’

Sobre los primeros 10 meses de gobierno, afirmó que tiene muchos críticos.

“Por el lado nuestro pensamos que vamos bien, hay gobernabilidad, tranquilidad, paz; la gente está contenta, está funcionando la economía”, expresó.

Anunció que se hará una presentación la semana próximo sobre “cómo vamos”.

‘LOS OPOSITORES NI SIQUIERA HAN PODIDO REAGRUPARSE’

El Presidente afirmó que sus opositores ni siquiera se han podido reagrupar y conformar una fuerza reaccionaria como sucedió en la Independencia o la Revolución.

Estaba viendo en las redes, benditas redes sociales, en donde un ex Presidente se dedica a estar cuestionándome.

“¿Fox?”, le preguntan. “Creo que sí”, dijo.

Pero nada tiene eco, porque cuando es una oposición sin fundamento, sin argumentos, no progresa, indicó.

Hay que avisarle a todo el mundo que esto ya cambió, añadió, y lo más es que ya cambió la mentalidad del pueblo.

Se debe hacer un verdadero análisis de la nueva realidad, agregó.

“No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, hizo referencia a la Biblia.

UNA ELITE SE BENEFICIABA NO PAGANDO IMPUESTOS

Sobre el fin de la condonación de impuestos, puso de ejemplo a un banco, del que no dio el nombre, pero, dijo, es muy conocido, tampoco pagaba impuestos.

Señaló que antes se beneficiaba con influyentismo a una elite.

Eso se terminó aunque haya sido un asunto legal, pero inmoral. Y más cuando se trata de grandes corporaciones, agregó.

Citó que en Estados Unidos existe una nueva ética empresarial y eso se está promoviendo aquí y en muchas otras partes.

Aclaró que primero debe dejar de haber corrupción.

“Que no se roben los impuestos, que el gobierno sea austero”.

‘EN EL 2006 DIJERON QUE YO IBA A EXPROPIAR TELEVISA’

El Presidente López Obrador reveló que antes del fraude del 2006, durante una reunión con el dueño de Televisa y dos funcionarios más de esa empresa, le sacaron un documento en donde se afirmaba que él supuestamente iba a expropiar la televisora, si ganaba.

En el documento toda la acusación estaba bien estructurada, incluyendo otras empresas.

Entonces existió, aseguró, todo un bombardeo contra su campaña.

Que fue cuando se le tildó de ser un peligro para México.

Financiaban toda una campaña negra violando las leyes electorales.

Ahora los medios actúan con mayor responsabilidad porque entendieron que ya no se podía seguir con lo mismo.

Incluso Televisa ya no es lo mismo que antes, señaló.

Pero no nos quedamos anclados en lo que nos hicieron, agregó. Entonces “no olvidar, pero sí perdonar”.

Si yo albergara rencores no podría vivir, agregó.

“Si no se hubieran robado la elección del 2006, el país no estaría así”, afirmó.

Añadió que por eso hasta la inseguridad continúa.

Hasta se puso en riesgo la imagen de dos instituciones, la Secretaría de la Defensa y la de la Marina porque recibieron las órdenes de ir a los enfrentamientos.

‘NO HABRÁ UNA NUEVA LISTA DE EVASORES DE IMPUESTOS’

Sobre si habrá juicios contra quienes no pagaron impuestos o si habrá una nueva lista de evasores, López Obrador respondió que no porque ya no se dará la condonación.

“Si se abusó, ya. Se termina ese asunto. Lo importante es no repetir y que la ley consigne que ya no habrá esos privilegios”, dijo.

Criticó modificaciones legales del pasado.

Dijo que hasta a los maestros les fabricaron el delito de lavado de dinero para mantenerlos en la cárcel.

Por mucho tiempo, añadió, México fue el país de la corrupción y de los fraudes electorales.

Agregó que el principal problema de México era la corrupción y no se castigaba.

“Eran famosísimos de los abogados que actuaban como diputados y senadores”, afirmó.

Se llegó al extremo de aprobar leyes para que los altos funcionarios de la petrolera contaran con recursos para pagar fianzas, expresó.

Eso lo ocupaban, indicó, cuando alguno de ellos era acusado de algún delito.

Luego viene la creación del Instituto de la Transparencia, afirmó, pero para que sirvió, pura simulación.

Acusó que en el gobierno de Carlos Salinas, Claudio X González era asesor. “¡Fuera máscaras!”.