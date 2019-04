Lo más relevante de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Guadalajara, Jalisco para dar su conferencia de prensa matutina.

El mandatario se encuentra acompañado por Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Duran.

JALISCO ES CASI UN EDÉN: ALFARO

Ante el Presidente López Obrador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó la reunión de gabinete de “alentadora.

“Vamos por el camino correcto”, dijo porque la estrategia que integraron en forma conjunta, que se trata de contención, va por buen rumbo. “Buscamos frenar la escalada de violencia del año exteriores… conforme a los n números, todos los delitos patrimoniales, están a la baja con tendencia clara”.

Explicó que la tendencia a la baja de los delitos van a la baja. “Hoy vimos los primeros resultados… hablamos de muchos temas… fue reunión productiva”.

Y en el otro indicador, en lo que se refiere a homicidios vamos muy bien … vamos e al ruta correcta. Estamos lejos de estar en lo ideal, pero el trabajo se está haciendo bien … la mesa de coordinación estar va muy bien”, dijo Alfaro.

A LA BAJA DELITOS EN JALISCO: SEDENA

El secretario de la Defensa Nacional Cresencio Sandoval al, dijo que se identificó que en Jalisco la presencia de organizaciones delictivas, hay una descomposición de tejido social, agresiones a autoridades federales y estatales.

Hay una presencia de robo de combustible, en ductos de Salamanca a Guadalajara … hay 7 mil 500 soldados, entre soldados y marinos. De manera adicional.

Habló de un esfuerzo extra en fuerzas federales y estatales para atender la presencia delincuencia ; se han llegado a buenos resultados. En Guadalajara disminuyó del 27.5 por ciento; Atlacomulco de 38.8; en Tonalá 43.7 por ciento menos; en Zapopan, reducción de 44-7 por ciento, y en la zona metropolitana de Guadalajara la baja de 5.5 por ciento. En Lagos de Moreno, menos de 40 por ciento.

La percepción, dijo el general Sandoval es que la ciudadanía ha establecido que hay una mayor presencia militar en la entidad, una reducción sensible de la delincuencia, la sociedad se ha dado cuenta que denunciar es importante; una actividad económica incrementada en la capital estatal, credibilidad de en la autoridad, incremento de turismo y de programas sociales.

el jefe militar habló de la Feria Espacial en Santa Lucía 2019; además de las actividades de ámbito económico, aeroespacial y educativo, habrá una exposición estática de 70 aeronaves, pero también los que aviones que venderá el gobierno federal.

SERENAREMOS AL PAÍS: AMLO

El Presidente López Obrador destacó la coordinación del gobierno federal con el gobierno de Jalisco así como se trabaja para enfrentar la inseguridad y la violencia.

“No están actuando por su cuenta Marina, Defensa , Policía Federal y las policías estatales. Estamos trabajando de manera conjunta… estamos sumando esfuerzos, no hay dispersión. Si la autoridad no esta organizada, no se logra nada”.

Considero que antes cada quien hacía lo que quería, no se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había coordinación ni seguimiento. No es lo mismo que el Presidente reciba un informe periódico a que todos los días lo reciban para garantizar la tranquilidad y seguridad .

Habló de que se utilizan todos los recursos en unir esfuerzos, voluntades e instituciones para atender la inseguridad pública. “El Ejército y la Marina no podían ocuparse de estas tareas porque el marco constitucional se los imèdía, sólo se contaba con la policía federal, que sólo tiene 10 mil efectivos, y la policías estatales y municipales. Con la reforma constitucional se dispondrá de los 220 mil elementos de las fuerzas armadas y de los 40 mil de la Marina. Es un cambio trascendente, muy importante, contar legalmente con una fuerza superior”.

Explicó que así se cambiara poco a poco la función de estas instituciones, tan decisiva para garantizar la tranquilidad interna.

Habló de girar de la defensa interior a la seguridad pública. “Si se requiere la defensa nacional, pero en el caso de que nuestro país fuese agredido, todos los mexicanos defenderíamos a la patria, como ha sido siempre en la historia, peor en estos tiempos, lo que más llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública… esa es la prioridad. Para este propósito no había marco legal, estábamos atados, no podíamos usar al Ejército, con su profesionalismo y su disciplina por falta de una reforma constitucional; ya teniéndola, ya podemos hacerlo con la Guardia Nacional sumando a la policías militar, naval y federal, distribuyéndolos en el territorio en 266 coordinaciones.”

Se va a iniciar con 150, pero se requerirá más elementos por por lo que se reclutará a 50 mil elementos más para que haya presencia en todo el territorio. “Vamos bien, aunque no esta todavía la Guardia Nacional por reunirnos todos los días, de trabajar coordinados, de pintar la raya entre autoridad y delincuencia, que no haya complicado, se avanza … hay una disminución leve y no aumento de delitos a nivel nacional y en el caso de Jalisco en particular.

Expresó su confianza de que serenar al país.

La clave, insistió el Presidente, es atender las causas que originan la delincuencia: reactivar economía, empleo, rescatar al campo, que se atienda a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Habló de 3 delitos que reflejan, como el homicidio, robo de vehículo y huachicol, se tiene toda la información. Antes se maquillaban los datos, peor al final se descubren.

Sobre huachicol , agradeció a los jaliscienses por s ayuda. No fue en vano. Antes del plan se robaban 65 mil millones de pesos, ahora de 60 mil barriles diarios sólo 6 mil. Si se esto se mantiene, se ahorrarán 50 mil millones de pesos al año. “Muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció dos o tres semanas, ayudaron mucho, Los delincuentes quisieron jugar a las vencidas, acudieron al sabotaje para dejarnos sin abasto, pero con el apoyo de la gente los vencimos. Estos es ejemplo que con el apoyo de la gente se acab con la corrupción”.

MILITAR EN ACTIVO EL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL

En la sesión de preguntas y respuestas, el Presidente habló sobre la sugerencia de la CNDH sobre el mando de la Guardia Nacional, y dijo que el mando será militar porque se va a contar con el apoyo de Ejército. “·Estoy hablando de una reconversión del Ejército necesitamos de esta institución, con experiencia, rectitud, honestidad y profesionalismo”. Dijo que ya sabe quién será el mando que pronto lo dará a conocer, así como al Estado Mayor que será integrado por Defensa Marina, Policía Federal y el comandante de la Guardia. El comandante de la Guardia será un militar en activo.