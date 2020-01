Lo más relevante de la mañanera de AMLO 29 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Esta mañana se informará sobre el incremento de la producción petrolera, el estado de las finanzas de Pemex, y la situación actual del huachicol.

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex informó que “se incrementó la producción de petróleo y ha habido una producción promedio diaria de 1 millón 740 mil barriles. La proyección que se tiene para marzo es de 1 millón 800 mil barriles diarios”

DISMINUYÓ DEUDA EN PEMEX

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que esta empresa logró contener la caída de la producción de petróleo, por lo que para el cierre de enero se estima que se produzcan un millón 745 mil barriles diarios de combustible; además de que bajó el nivel de endeudamiento.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó la producción y el refinanciamiento que la empresa productiva del Estado ha realizado en lo que va del actual gobierno federal.

Romero Oropeza aseguró que además de que se logró detener la caída de la producción de Pemex, se disminuyó el endeudamiento respecto a 2018, que era del orden de dos billones 82 mil millones de pesos, mientras que para 2019 fue de un billón 954 mil millones de pesos, que equivale a 127 mil millones pesos.

NO VAMOS A CENSURAR A NADIE: AMLO

“Estoy aquí por Sergio Aguayo” afirmÓ Denise Dresser al presentarse en la conferencia matutina en Palacio Nacional y pidió un compromiso para no impulsar leyes que permitan acusar judicialmente a periodistas.

“Lamento que me confundas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma judicial. El Fiscal general, en el caso que sea cierto, es autónomo. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconde la mano”, respondió a una periodista que le preguntó sobre una supuesta reforma que se alista en la materia.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario se comprometió a no apoyar una reforma judicial que criminalicé la labor periodística, “vamos a respetar siempre el libre derecho a las ideas, no se va a censurar a nadie, nos interesa mucho la moral pública. Somos distintos, somos diferentes”.

El tema sobre la libertad de expresión salió a raíz de que el académico Sergio Aguayo, quien denunció diversas irregularidades en la gestión de Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila, tuvo que pagar una fianza para evitar un embargo, porque un juez se lo ordenó por daño moral.

AUNQUE ME CUQUEN NO ME ENGANCHO, AMLO SOBRE COMENTARIO DE TRUMP

Sobre el comentario de Trump a propósito del “muro”, el mandatario dijo que la relación con el gobierno de EUA es buena y “no queremos pelear”, además, refirió que no hay que olvidar que en EUA es tiempo de elecciones. “Aunque cuquen, no me engancho”.

En otro tema, al ser cuestionado sobre el caso Moreira, el presidente de México señaló que quien exonera a Moreira fue Felipe Calderón.