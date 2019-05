Lo más relevante de la mañanera de AMLO 28 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario presentó el reporte sobre la entrega de becas a estudiantes, asegurando que los recursos ya están llegando a jóvenes, principalmente de zonas marginadas.

Las as comunidades marginadas son las más beneficiadas de los Programas de Bienestar, pues reciben más apoyos que nunca en la historia.

Posteriormente María Luisa Albores secretaria de Bienestar del Gobierno de México, presentó las cifras del ‘Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras’.

“Todos los programas son integrales y buscan hacer efectivos los derechos de todas las personas”

“Estamos llegando a una meta de 197 mil 719 niñas y niños beneficiados”.

Por su parte Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar indicó que 197,719 niños y niñas ya son beneficiarios del ‘Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños’.

De igual forma Esteban moctezuma, secretario de Educación Pública y Leticia Ánimas, coordinadora nacional del ‘Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez’, presentan los avances de dicho programa en diferentes niveles de escolaridad.

“Las Becas Benito Juárez tienen como meta de alcanzar más de 7 millones de beneficiarios”, afirmó Esteban Moctezuma.

“Cada año se rechazaba a jóvenes que querían entrar a la universidad con la mentira de que no pasaban el examen de admisión”, señaló López Obrador.

“Cada año se rechazaba a jóvenes que querían ingresar a la universidad, no es que no pasaran el examen de admisión, no había cupo, porque no tenían presupuesto las universidades públicas. miles de jóvenes fueron excluidos”.

“Ayer me reuní con los integrantes de la CNTE y además de los cambios con la nueva reforma, estamos ya proponiendo un programa para atender la necesidad de construir aulas, darle mantenimiento a las escuelas en todo el país pero hacerlo de otra manera”.

“Que en cada escuela se constituyan comités con la participación de padres y maestros, como las anteriores sociedades de alumnos”.

¿Se enfrentarán afectaciones a las empresas en el tema de electricidad?

A pregunta expresa realizada por el coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz, de si habrá afectaciones en el tema de electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que:

“No tenemos ningún riesgo de perder la capacidad de asegurar la energía eléctrica a todos los hogares, no hay motivo, tenemos plantas suficientes y reservas de energía para abastecer hogares y empresas porque hay un buen desempeño de la CFE”

“Pueden haber apagones donde no se construyeron líneas de transmisión, caso el sureste, pero ya se está atendiendo esta necesidad”

Aprovecho para decirles que son muy buenos los trabajadores de México”.

“Sostengo que a México lo ha salvado siempre la cultura, frente a las calamidades de todo tipo”, indicó el mandatario.

“Temblores hambrunas inundaciones malos gobiernos, siempre ha salido adelante México”

“Otro pilar son los maestros, fueron muy ofendidos en los pasados pero son los que están trabajando, son los que cuando voy a la gira me llevan sus peticiones porque se están cayendo las escuelas”.

“Son un medio de intermediación entre sociedad y gobierno”, señaló.

“Los petroleros excelentes”

“La corrupción siempre tiene que ver con los de arriba con los machuchones que nos hicieron creer que los corruptos eran los que se robaban una gallina”

“No es el consumidor que tiene que pagar 400 pesos por su consumo, el problema está arriba, los gasoductos ni siquiera están operando porque se pensó en el negocio a lo mejor ni hacían falta”

“Es como la construcción de los hospitales, les importaba el contrato y dejaron tiradas las obras”

“No hay problema de abasto de energía eléctrica y no va a aumentar el precio de la luz en términos reales, fue mi palabra”, aseguró

“Otros trabajadores de primera son los marinos y soldados que son pueblo uniformado por eso vamos sacar adelante al país”

“No va a hacer despidos masivos, vamos a poder avanzar”, aseguró.

VAMOS A APOYAR A PRODUCTORES DEL CAMPO

En otro cuestionamiento se señaló que si en aras de resolver el resto de temas pendientes no se hace a un lado al campo mexicano, a lo que el mandatario señaló que:

“Vamos a apoyar a los productores lo estamos haciendo, estamos cuidando que les llegue el apoyo de manera directa porque existía el pro campo”

“Ahora se les está dando a todos los pequeños productores”

“Se les está entregando de manera directa”

“Antes se entregaba el dinero a las organizaciones y ellos repartían y no llegaba completo a los productores”

“Compraban despensas masivamente, había una gran industria de la venta de despensas uy ni se apoyaba al sembrador, al productor”

“A los braceros se les está atendiendo estuvimos pendientes de la resolución del poder judicial”

“Legalmente el Poder Judicial les negó el derecho, así como se los estoy diciendo, acudieron al poder judicial, se elaboró una resolución y se rechazó en el poder judicial dando por concluido el caso”.

“Acudieron a esta instancia con derechos humanos y esto es lo que se tiene que atender”

SEGURIDAD

El presidente fue cuestionado por contubernio entre narcotráfico y policía. Ante este embate responde que tiene confianza en la ni asociación delictuosa de su gobierno para garantizar la seguridad pública

“Idealmente ahora los 220 mil elementos de la defensa podrían dedicarse a la seguridad pública de acuerdo a la reforma constitucional, no es posible hacer esto porque hay otras funciones y es un proceso de preparación”

“No se puede desmantelar el ejército y que deje su función de defensa, pero ya tenemos elementos”.

“¿Dónde se ddab más contubernio?”, cuestionó.

“En las policías estatales municipales y ya ha ahí también una actitud distinta”.

“Los gobernadores están ayudando mucho para limpiar las corporaciones policíacas”, aseguró.

“¿Cómo le vamos a hacer? Pintando la raya, nada de venta de plazas, nada de arreglos”.

RICARDO ROCHA SE DEFIENDE DE ACUSACIONES

“El periodista Ricardo Rocha y la lista de periodistas beneficiados a cambio de notas”

“Con documentación, comprueba los conceptos por los cuales les fueron entregados los recursos”

“No se trata de compraventa de opinión editorial, nosotros le realizamos videos”

“Corresponde a los embates brutales que hemos recibido con el cambio de legislatura”

“Con el cambio de Gobierno nos han reducido 80% el presupuesto en el Canal del Congreso y quieren desaparecer este canal. No han pagado ni renta, luz, estacionamiento y menos teléfono”

“Nadie está en contra de usted señor presidente y su gobierno, porque sería estar en contra de México”

“No creo que haya hampa periodística, en esta lista de 36 hay gente con la que he tenido confrontaciones”, indicó Ricardo Rocha.

“Lo que tiene que ver con la Cámara es un asunto del gobierno de la Ciudad, en este caso de los asambleístas, lo otro si tiene que ver con una política que estamos llevando a cabo”, respondió el mandatario

“Queremos acabar con la corrupción y sentimos que se abuso en la utilización del presupuesto para subvencionar a medios para el manejo de medios de información y era parte del funcionamiento del régimen, es algo que viene de lejos”

“Creo que el autor de este régimen fue porfirio Díaz y estableció este sistema”.

“Aparte de la represión del porfiriato, Porfirio controló a los opositores y a los medios y todo, a partir de ahí se estableció lo que se conoce como maiceo, para que el gallo se cayara repartían maíz, por eso los sueldo elevadísimos de los altos funcionarios públicos”.

“Además de favores, se destinaba mucho dinero del presupuesto, el año pasado 10 mil mdp para la publicidad de gobierno, decidimos eliminarlo, no del todo”.

“Ahora existen las benditas redes sociales”.

“Nos pidieron que se dieran a conocer los gastos de publicidad y lo que estaban cobrando las empresas, esa fue la petición, hay que revisar que no es lo mismo una empresa que un periodista o estar en un consejo de administración, son cosas que hay que aclarar y si se comete una injusticia pues reconocerlo”.

“Nosotros actuamos de buena fe y no existe ninguna intención de perjudicarme”.

“Si tienen la conciencia tranquila no tienen nada de que preocuparse”, señaló.