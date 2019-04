Lo más relevante de la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

“Tenemos una meta de 8 millones y se están atendiendo cerca de 7 millones falta 1 millón de adultos mayores que podrían ser beneficiados pero que no han sido censados o no se les ha encontrado o no tenemos la manera de identificarlos”.

“Se están entregando apoyos a más de 13 millones de personas”, señaló

“Pero pensamos que va a pasar de 20 millones los beneficiarios”.

ESTANCIAS INFANTILES

“Era un programa donde una persona o dos organizaban en sus domicilios dar atención a niños de madres trabajadoras ese fue el concepto original para que los niños quedaras a resguardo de maestras o estas personas encargadas de las estancias infantiles no se trata de instituciones o instalaciones hechas con ese propósito sino lugares adaptados”.

“No quiero que se malinterprete la subrogación que se llevó a cabo en el seguro social de las guarderías con la idea de privatizar, una función del seguro y así suele suceder o así pasaba, se subrogaba entonces ya no atendía de manera directa el seguro la estancia o la guardería daba el dinero para que una asociación civil se hiciera cargo del servicio”.

“No compartimos esa concepción”

“No solo es el manejo del dinero, sino la seguridad”

“Si ellos (padres) deciden por su voluntad entregar esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles, nosotros no tenemos ningún inconveniente”

“La gente no quiere que el dinero pase por el gobierno, porque tienen la idea y hay pruebas de que no llega el apoyo completo o no llega lo vemos en el programa de apoyo a comunidades mineras”.

PRESENTAN 6 PUNTOS PARA ESTANCIAS

Luisa Albores, secretaría de Bienestar, comentó que “están poniendo orden sobre quién tiene la responsabilidad del cuidado de los niños”.

indicó que el programa de apoyo a familias busca:

Cuidado de la primera infancia

Atenderán a todos los niños validados en el padrón

No hay cierre de Estancias Infantiles

Se validarán a niños no incluidos en el padrón

Los padres deberán acercarse al programa

Apoyos se entregarán de forma directa

Por su parte la subsecretaria de Bienestar,Ariadna Montiel, explicó cómo arrancará el programa y cómo se entregarán los apoyos.

Además señaló que 97 mil 180 niños no fueron localizados y se encontraron irregularidades en estancias.

Bienvenida la crítica y el cuestionamiento: AMLO

El mandatario señaló que tiene que haber proposición al Gobierno, si no tienen razón pondremos al descubierto todo.

“Este Gobierno como nunca está destinando recursos a la gente humilde, no queremos la corrupción que continúe lo mismo”

Indicó que le da la bienvenida a las críticas.

“Como nunca antes, hoy se destinan recursos para los pobres, bienvenida la crítica y el cuestionamiento. Es normal”