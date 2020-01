Lo más relevante de la mañanera de AMLO 27 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Este lunes se presenta el Quién es Quién en el precio de los combustibles, el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, y la refinería de Dos Bocas.

QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield dio a conocer los precios de los combustibles durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Gasolina regular $18.08 – $21.06

Gasolina Premium $18.42 – 23.19

Diésel $19.24 – $22.04

Gas LP estacionario $7.40/L – $11.29/L

Gas LP cilindro $14.47/KG – 10.74/kg

OBRAS

Se presentó el video semanal del avance de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Destacan el avance para el depósito de arena que es del 73%, así como el trabajo acumulado que es de 6000 horas/hombre.

ACAPULCO

López Obrador adelantó que visitará Guerrero para recorrer las comunidades del estado, las indígenas, rurales y las comunidades afro.

El presidente refirió que en Guerrero el 97% de los hogares pobres cuentan con al menos un programa del bienestar, y adelantó que en ese estado se aplicará el programa de construcción de caminos de concreto como en Oaxaca.

Destacó que en una encuesta entre municipios, a la pregunta de cuál es el principal problema, la mayoría respondió que “los baches” y luego la inseguridad. Lo que coincide con el planteamiento que le hacen en sus giras.

MARCHA POR LA PAZ

El presidente habló sobre la Marcha por la Paz y señaló que:

“Se les debe atención especial, eso es lo que puedo comentarles”

“Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, explique los motivos… no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado pero se dio la instrucción de que fueran atendidos, respetados”

“Acerca de la confrontación que hubo en el Zócalo, tiene que ver con las diferencias que existen y no corresponden a nosotros, no alentamos eso”

“Se puede decir es que el presidente alienta a los conservadores, ahí si pido una disculpa, pero si los voy a seguir cuestionando porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México”

“Es su doctrina la hipocresía, se olvidan de ,lo que hicieron”

El Presidente López Obrador criticó que en el tema de seguridad y desaparecidos, hay opositores que callaron como “momias” y ahora “gritan como pregoneros”.

CONGRESO MORENA

Luego de que se nombrara a Ramírez Cuéllar como presidente interino del partido, el mandatario señaló que no emitiría opinión al respecto.

“No, nada, silencio, no cómplice sino que no me corresponde, no tengo porqué participar en eso, le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia”.

Evitó pronunciarse sobre los temas internos de Morena y dijo que “no soy jefe de partido, ni jefe de grupo, ni camarilla, sino jefe de Estado”.

Adelantó que hoy comerá con gobernadores del PRI y la semana que viene con gobernadores el PAN.

Dio a conocer también que el pasado viernes se firmó el primer convenio de federalización de la educación con el gobierno de Michoacán, lo que resulta de importancia para que no falte el pago a los maestros.

IDENTIFICACIÓN ÚNICA

Al asegurar que la identificación única no es prioritaria en estos momentos, el presidente se refirió a la solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación de los datos biométricos de los ciudadanos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario dijo respecto a la resistencia del titular de este organismo, Lorenzo Córdova en no proporcionarlos, que no es “controlar como en las dictaduras la situación de cada ciudadano, de cada persona, los del INE están muy sensibles, no hay que ‘testerearlos’, no es asunto primordial”.

Advirtió “la política es tiempo, cuando se serenen, que entiendan que la gente está informada, la identificación única todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, no queremos eso. O hacerlo en su momento, cuando se pueda. No es prioritario”, puntualizó.

Añadió que en estos momentos la prioridad de su gobierno, y por ello se reunirá con los legisladores federales donde les hará la solicitud de que se eleve a rango constitucional las pensiones y las becas.

“Por eso invité a los legisladores a desayunar unos tamalitos de chipilín, quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa de elevar a rango constitucional las pensiones y las becas. Que sean obligatorias que se cuente con presupuesto para los programas. Eso me importa muchísimo como es el tema de la inseguridad y la violencia”, dijo.

López Obrador expuso que atendiendo las causas se va a lograr el mejoramiento de la sociedad, indicó que es importante tener una buena Guardia Nacional y avanzar en inteligencia, pero también garantizar que no haya impunidad y limpiar de corrupción a las autoridades judiciales.