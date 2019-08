Lo más relevante de la mañanera de AMLO 27 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario presenta el acuerdo de la CFE con empresas constructoras de gasoductos en el país.

“Se logró un acuerdo para resolver lo de los contratos de los gasoductos”.

El presidente agradeció la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo y poniendo por delante el interés nacional.

“El presidente agradece al grupo Carso y a Carlos Slim quién fue el primero en llegar a un acuerdo con la CFE para resolver los contratos de los gasoductos. Esto marcó la pauta para llegar a los acuerdos con los otros empresarios”.

El presidente comenta que con esta firma se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica y para que no haya apagones, también para el fomento de la industria nacional.

El director de la CFE, Manuel Bartlett da un recuento de lo sucedido y presenta la renegociación de las condiciones de los contratos. “Se logró un acuerdo en beneficio de todos”.

Posteriormente Carlos Slim mencionó los contratos son importantes para que su empresa entre en más proyectos y realice más inversiones. Señala que la gran importancia de los contratos es que pueden acceder al gas más barato del mundo.

“Esto va a permitir más inversiones”, comentó.

Después, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mencionó que el gobierno refleja certeza, certidumbre y ayuda a que el país tenga una ventaja competitiva. “Este es el inicio de un proceso de inversión importante en el país”.

HABRÁ GAS PARA MÁS DE 20 AÑOS

El coordinador Editorial de IMPACTO, Roberto Cruz durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ¿Cómo se traduce este ganar-ganar en la población? Y si habrá un programa de inversión que incluya seguridad y redes.

Además cuestionó lo dio por Alfonso Romo, quien comentó que ante empresarios se iba a formar un comité entre sector público y privado y si dicho comité tiene que ver con esto a lo que se llegó

Eso es lo más importante al obtener buenos precios podemos nosotros mantener el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a los consumidores eso es un logro no se podría mantener el compromiso que hicimos y estamos cumpliendo si no contábamos con este insumo, el gas se está vendiendo muy bajo pero en EUA entonces es una circunstancia favorable para generar energía eléctrica con menores costos lo cual se va a traducir en que no aumenten las tarifas en la energía eléctrica

Lo demás es seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético que debe ser palanca del desarrollo nacional

Todo un plan que pronto se va a dar a conocer con la participación del sector público, privado y social.

Acerca de las palabras de Alfonso que respeto mucho, pues este no lo desmiento, aunque si tengo un conocimiento de lo que debe hacer en cuanto al sector energético nacional hay una política definida en el plan nacional de desarrollo y sabemos que es importantísimo recuperar la producción del petróleo ya se detuvo la caída se estabilizó a finales de este año se empezará a aumentar la producción de crudo

Se inició ya la construcción de la nueva refinería en Dos bocas estamos llegando a acuerdos

Estamos garantizando con este acuerdo que haya gas para más de 20 años en condiciones favorables para la nación, fue un buen acuerdo y demuestra también que hay buen entendimiento entre el sector privado

Sobre si hay un comité el mandatario señaló que:

Sí, nos estamos reuniendo constantemente con representantes del sector empresarial.

ACUERDO GENERA AHORRO DE 4,500 MDD

Manuel Bartlett, titular de la CFE anunció que el acuerdo con las empresas transportistas generó un ahorro de 4,500 millones de dólares.

En el caso de la empresa que hace falta, quedaron reanudar el diálogo el día de hoy, pero el presidente confía en llegar a un acuerdo conjunto.

HABRÁ CRECIMIENTO E INVERSIÓN EN MÉXICO: SLIM

Comentó Carlos Slim que hay unanimidad en los objetivos que tiene este gobierno como eliminar la corrupción y crecer al 4%. Lo que hace falta es hacer la inversión masiva que genere actividad económica y empleo, pero ya se está trabajando.

Slim señaló que está convencido de que vamos a crecer y pronto. Lo relevante es que hay potencial y grandes oportunidades de crecimiento

Posteriormente Jesús Salazar Lomelín comenta que están todas las condiciones puestas para que el país arranque un gran proceso de inversión.

NO SE EXPROPIAN BIENES PRIVADOS

En esencia se define que la CFE compra el gas y el servicio del transporte del gas. El tubo le queda a la empresa. El presidente señala que no van a expropiar ningún bien privado

Señaló Manuel Bartlett que la tarifa disminuye de manera importante en beneficio de la CFE, “Se cambia el concepto de la tarifa y queda sólo como una tarifa de transporte de gas”.

REVISIÓN DE ACUERDOS

Carlos Slim y Carlos Salazar Lomelín señalan que la revisión de los acuerdos fue por un tema de negocios y que los acuerdos no tenían ninguna ilegalidad o corrupción