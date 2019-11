Lo más relevante de la mañanera de AMLO 25 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Este lunes el mandatario indicó que se informará sobre las acciones que se realizan para evitar la violencia contra las mujeres, la aprobación del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos, y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

PRESENTAN PROGRAMA DE PROTECCIÓN A MUJERES

El Gobierno Federal presentó esta mañana un informe sobre la estrategia de protección a las mujeres, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acompañan al mandatario la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y otros funcionarios.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó cero tolerancia a las agresiones contra mujeres en el Día Internacional de la violencia contra las Mujeres.

Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM ,presentó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dijo que la función del organismo es promover una política para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra la mujer.

“La orden es no dejar a nadie atrás ni nadie afuera, menos a las mujeres, porque somos 52% de la población. Erradicar la violencia contra las mujeres es un compromiso de todos los gobiernos y de la sociedad”, indicó.

Alicia Leal Puerta, directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob presentó el programa ‘Puerta Violeta’ para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,Alfonso Durazo dijo que se impulsa la profesionalización con perspectiva de género en la SSPC, que el 17% de elementos en la Guardia Nacional son mujeres, y que se firmará un acuerdo con ONU Mujeres para prevenir las violencias contra las mujeres.

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio su informe sobre las acciones que se llevan a cabo para terminar con la violencia hacia la mujer.

“Que la violencia de género no quede impune en lo administrativo (…) trabajamos para que las víctimas alcen la voz”.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, hizo un llamado para que se aprueben lo más pronto, las reformas necesarias para reducir la violencia en todo el país.

En tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino presentó un video e informó que la alerta por violencia contra las mujeres en la CDMX contempla 3 leyes:

Registro público de agresores sexuales

Ley Olimpia, relacionada con la agresión digital hacia las mujeres

Registro de ADN para agresores sexuales

QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Como cada lunes, Ricardo Sheffield presenta su informe sobre ‘ Quién es Quién’ en los precios de la gasolina.

Precios de los combustibles:

Gasolina regular $17.79 – $20.95

Premium $18.49 – $22.89

Diésel $18.89 – $22.38

Gas estacionario $7.58/L – $11.50/L

Gas cilindros $14.75/Kg – $21.29/KG

DOS BOCAS Y SANTA LUCÍA

El mandatario presentó en un video el avance en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y también del aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México.

T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones exteriores, indicó que todos los compromisos que congresistas de EU solicitaron para la aprobación del T-MEC ya fueron cumplidos por México .

Ya es “el momento de transmitir” a Estados Unidos y Canadá que es necesario ratificar el TMEC, señala el subsecretario Jesús Seade.

“México ya cumplió los compromisos que hizo en materia laboral con EU. A partir de este momento México ya cumplió y será decisión política en el congreso de los Estados Unidos aprobar el T-MEC”, mencionó.

“Pedimos que no se mezcle la política electoral en EU con un asunto tan importante para cooperación y el desarrollo de Canadá, EU y México y que ya no se demore la aprobación del tratado”.

Sobre el tema el presidente López Obrador que:”Sabemos que en tiempos electorales se encienden las pasiones pero ya es tiempo de tratar el asunto y acordar en el congreso su ratificación”.

“Vamos a enviar un comunicado a los congresistas no con animo injerencista sino exhortando a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este tratado comercial”.

Sobre el caso LeBArón, e l titular de la SRE, Marcelo Ebrard dijo que: “Hay un avance y seguimiento estrecho del caso de la Familia LeBarón y sus resultados serán un buen ejemplo de cooperación entre México y EU” Además puntualizó que no habrá impunidad.

“La información no se puede dar a conocer sino hasta que se concluya la investigación, por acuerdo de los dos países”.