Lo más relevante de la mañanera de AMLO

AMLO QUIERE TRATAR CON LOS PROFESORES NO CON LOS LÍDERES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió imponer agenda política insistiendo sobre la “mal llamada Reforma Educativa que se impuso en el gobierno anterior y que vienes promoviéndose desde que inventaron los reformas estructurales”.

Explicó que cuando él estudio la ciencia social, las reforma estructurales era cambiar lo injusto por algo justo. “Estos tecnócratas, neoliberales, corruptos, se apoderaron del término estructural y podría uno pensar que es algo bueno, cuando esas reformas son sólo políticas de pillaje”.

Dijo que estas reformas que se diseñan en el extranjero se aplican en México y todo el mundo. “Es reforma energética, fiscal,educativa… es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobierno subordinados las apliquen”.

La Reforma Educativa fue impuesta y tenía el propósito de privatizar la educación.

Recordó que con Carlos Salinas como Presidente, Ernesto Zedillo inició una reforma para pagar cuotas en la educación, Hasta entonces “la educación era un derecho d todos los mexicanos, pero su reforma se dejó al mercado la educación media y superior”.

Añadió que en el gobierno de Peña Nieto se llegó al extremo de imponer por la fuerza la Reforma Educativa mediante una campaña de desprestigio a los profesores como nunca s había visto. “See les humilla, se les culpa de que por ellos la educación es mala … se polariza, se vuelve un asunto político ideológico. Las campañas pagadas en los medios de comunicación llevaban el propósito de imponerla?

Manifestó que él decidió cancelar todo esto porque perjudicó la educación, Por eso envió la reforma al Congreso para cancelar la de <Peña. “Y fortalecer la idea de que la educación no es un privilegio, sino un derecho y que el Estado tenga la obligación de garantizar la educación gratuita”.

En la campaña electoral, dijo que defendió a costa de todo su idea de reforma educativa. “Fui me cuestionado .. se hablaba que yo quería el regreso a la venta de plazas … tuve que decir que quien vendía las plazas era el secretario de Educación (Otto Granados) porque en efecto, cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la plaza de toros”.

El En posneoliberalismo, explicó, hay quienes apretando ser más radicales dicen que

“Quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles que sepan que estoy cumpliendo mi compromiso para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados…. la extrema derecha y la izquierda se tocan, se juntan y no quieren se lleve a cabo la transformación. Apuestan a que fracasemos …. los radicales apuestan a que fallemos para que digan son lo mismo que los de antes… nos quieren meter a todos en el mismo costal … varias veces he dicho que no somos lo mismo… me pueden llamar peje pero no soy lagarto. Ahora es parecido, cuando toman la Cámara de Diputados señalan que es igual, que estamos simulando, pues no, no somos iguales”, añadió.

Denunció que los dirigentes de las distintas tendencias magisteriales tienen sus intereses y no siempre consultan a la base no actúan con sentido democrático … no recogen el sentir de los maestros.

Externó su deseo de no tener relación con los líderes magisteriales, sino con las bases, “a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios … cada ciudadano es una persona creciente, con criterio. Es cosa nada más que tenga toda la información para que no se manipule, para que no se distorsione… queremos una transformación y no simulo”.

Reveló que ordenó al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, haga un informe y lo reparta entre los profesores. Dijo “Mi mano abierta y franca y no voy a cerrarla. Nada de represión, Esta es la diferencia sustancia. no autoritarismo y no represión”.